Ali Düşenkalkar istifa etti

Oyuncu, yönetmen ve seslendirme sanatçısı Ali Düşenkalkar geçen sene Nilüfer Kent Tiyatrosu’nun genel sanat yönetmenliği görevine gelmişti. Sanatçı bu sabah sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla, görevinden

'görüş ayrılıkları' nedeniyle istifa ettiğini duyurdu.

Son olarak konteynerde, seyircilere tek tek oynanan bir oyun olan 'Hamlet'in Bütün Ölüleri'ni seyirciyle buluşturan, 'Tiyatro'dan' adlı 'ses tiyatrosu' projesini başlatan Nilüfer Kent Tiyatrosu’nun Genel Sanat Yönetmeni Ali Düşenkalkar'ın istifa açıklamasın tamamı şöyle:



“Kamuoyuna, dostlarıma, öğrencilerime, üstümde emeği olan herkese duyurumdur:

Yaklaşık bir yıldır sürdürmekte olduğum Nilüfer Kent Tiyatrosu Genel Sanat Yönetmenliği görevimden istifa ettiğimi bildiriyorum. Talihsiz 2020 yılı, salgından dolayı tiyatro insanları ve seyircilerimiz için acımasız geçti. Ödenekli bir tiyatronun başında durmadan üretmeye çalıştım, çalıştık.

Geçirilen süreç, tiyatronun özgün ve özgür kılınması çabası ve görüşlerimle ters düştüğü için bu vazifeden ayrıldım. Nilüfer Kent Tiyatrosu Ulusal Tiyatromuz için tohumları güçlü ekilmiş, gelişimiyle ve kurumsallaşmasıyla örnek bir yapıdır. Alkışı hiç eksik olmasın. Bitimsiz başarılar dileğimle, sevgi ve saygılarımı sunarım.”