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Rusya’nın yeni piyano dehası geliyor

#Alexander Malofeev#Piyanist#9. İstanbul Müzik Festivali
Rusya’nın yeni piyano dehası geliyor

9. İstanbul Müzik Festivali, kapanışının ardından 14 Kasım Pazar akşamı tek seferlik özel bir konser gerçekleştiriyor. Festival, Rusya’nın yeni piyano dehası Alexander Malofeev’i, başarılı genç şef Finnegan Downie Dear yönetimindeki Borusan İstanbul Filarmoni Orkestrası eşliğinde, Borusan Holding’in desteğiyle Lütfi Kırdar’da ağırlayacak.

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Corriere della Sera’nın “Rus piyano geleneğinin son fenomeni” olarak nitelendirdiği, 21. yüzyılın genç piyano dâhisi Malofeev, baş döndürücü virtüözitesiyle Rachmaninov’un duygulu dünyasını zirveye taşıyan piyanist olarak tüm dünyada ayakta alkışlanıyor. Malofeev, ‘Bir Rus Kışı’ başlığını taşıyan konserde, romantik piyano repertuarının incisi, Rachmaninov’un ‘2. Piyano Konçertosu’ ve Mendelssohn’un en neşeli yapıtı ‘İtalyan’ı seslendirecek.

13 yaşında Uluslararası Çaykovski Genç Müzisyenler Yarışması’nın birincisi seçilerek dünya çapında dikkat çeken Alexander Malofeev, ünlü Teatro alla Scala’da Valery Gergiev yönetiminde konser verdiğinde ise yalnızca 14 yaşındaydı.

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#Alexander Malofeev#Piyanist#9. İstanbul Müzik Festivali

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