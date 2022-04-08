Alan Kadıköy'de Memet Baydur günleri

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Türk tiyatrosunun en önemli yazarlarından Memet Baydur’la başlayacak olan Alan Retrospektif serisi yerli ve yabancı tiyatro figürlerine eğilen programıyla günümüz tiyatrosunun olanaklarının izini sürmeyi, geçmişle gelecek arasında bir dialog alanı açmayı hedefliyor. Alan Kadıköy Memet Baydur retrospektifi kapsamında yazarın üç oyunu ‘Menekşe Korsanları’, ‘Kamyon’, ‘Yangın Yerinde Orkideler’ ile ‘Amcamı Arıyorum’ adlı öyküsü farklı kuşaklardan yönetmen ve oyuncular tarafından sahnede okunacak. Konuk konuşmacıların katılımıyla, Baydur tiyatrosundan hareketle günümüz tiyatrosu üzerine oturumlar düzenlenecek.

BAYDUR'UN 'KİMYASAL MADDESİ'

Yirmi yıl önce en verimli döneminde aramızdan ayrılan Baydur, 80’lerin ortasından 2000’li yılların başına uzanan, on beş yıllık süreçte yazdığı yirmiyi aşkın oyunuyla Türk tiyatrosunun ve edebiyatının da en önemli çağdaş ustaları arasında yer alıyor.

Cevat Çapan, Baydur’un oyunlarının en belirgin özelliğinin diyalogları olduğunu, tiyatrosunun inceliğinin “kalın hatlı bir eylemselliktense, kişiler arasındaki konuşmalarla derdini anlatmasında” gizlendiğini söyler: “İlginç bir kimyasal madde kullanıyor sanki Memet Baydur. Öyle durumlarla, öyle sözlerle karşı karşıya getiriyor ki insanları, önemliymiş, değerliymiş gibi görünen sözlerin ne kadar sahte olduğu ne kadar gülünç olduğu ortaya çıkıyor. Tabii bunun gülünçlükle birlikte acıklı bir yanı da var.”



PROGRAM



8 Nisan

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20.30 Retrospektif 01 Memet Baydur- Kamyon

9 Nisan

18.00 Retrospektif 01 Memet Baydur- Amcamı Arıyorum

20.30 Retrospektif 01 Memet Baydur Söyleşi; Memet Baydur'un tiyatrosundan yola çıkarak günümüz oyun yazarlığının dinamikleri üzerine bir söyleşi

10 Nisan

18.00 Retrospektif 01 Memet Baydur - Yangın Yerinde Orkideler

Retrospektif 01 kapsamında gerçekleşecek oyun okumalarının biletleri Mobilet üzerinden satışta, söyleşi etkinlikleri ise ücretsiz.