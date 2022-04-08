Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
HABERLERKitap Sanat Haberleri

Alan Kadıköy'de Memet Baydur günleri

#Memet Baydur#Alan Kadıköy#Tiyatro
Alan Kadıköyde Memet Baydur günleri

Geçtiğimiz kasımda 25. İstanbul Tiyatro Festivali ile seyirciyle buluşan, Kadıköy’ün yeni tiyatro mekânı Alan Kadıköy ilk sezonunun sonunda tiyatroseverleri retrospektif serisiyle buluşturuyor. Serinin ilk bölümünde Türk tiyatro ve edebiyatının en etkili isimlerinden Memet Baydur'un eserleri sahnede okunacak.

Haberin Devamı

Türk tiyatrosunun en önemli yazarlarından Memet Baydur’la başlayacak olan Alan Retrospektif serisi yerli ve yabancı tiyatro figürlerine eğilen programıyla günümüz tiyatrosunun olanaklarının izini sürmeyi, geçmişle gelecek arasında bir dialog alanı açmayı hedefliyor. Alan Kadıköy Memet Baydur retrospektifi kapsamında yazarın üç oyunu ‘Menekşe Korsanları’, ‘Kamyon’, ‘Yangın Yerinde Orkideler’ ile ‘Amcamı Arıyorum’ adlı öyküsü farklı kuşaklardan yönetmen ve oyuncular tarafından sahnede okunacak. Konuk konuşmacıların katılımıyla, Baydur tiyatrosundan hareketle günümüz tiyatrosu üzerine oturumlar düzenlenecek.

BAYDUR'UN 'KİMYASAL MADDESİ'
Yirmi yıl önce en verimli döneminde aramızdan ayrılan Baydur, 80’lerin ortasından 2000’li yılların başına uzanan, on beş yıllık süreçte yazdığı yirmiyi aşkın oyunuyla Türk tiyatrosunun ve edebiyatının da en önemli çağdaş ustaları arasında yer alıyor.
Cevat Çapan, Baydur’un oyunlarının en belirgin özelliğinin diyalogları olduğunu, tiyatrosunun inceliğinin “kalın hatlı bir eylemselliktense, kişiler arasındaki konuşmalarla derdini anlatmasında” gizlendiğini söyler: “İlginç bir kimyasal madde kullanıyor sanki Memet Baydur. Öyle durumlarla, öyle sözlerle karşı karşıya getiriyor ki insanları, önemliymiş, değerliymiş gibi görünen sözlerin ne kadar sahte olduğu ne kadar gülünç olduğu ortaya çıkıyor. Tabii bunun gülünçlükle birlikte acıklı bir yanı da var.”

PROGRAM

8 Nisan

Haberin Devamı

20.30 Retrospektif 01 Memet Baydur- Kamyon

9 Nisan

18.00 Retrospektif 01 Memet Baydur- Amcamı Arıyorum

20.30 Retrospektif 01 Memet Baydur Söyleşi; Memet Baydur'un tiyatrosundan yola çıkarak günümüz oyun yazarlığının dinamikleri üzerine bir söyleşi

10 Nisan

18.00 Retrospektif 01 Memet Baydur - Yangın Yerinde Orkideler

Retrospektif 01 kapsamında gerçekleşecek oyun okumalarının biletleri Mobilet üzerinden satışta, söyleşi etkinlikleri ise ücretsiz.

 

 

    

Haberle ilgili daha fazlası:
#Memet Baydur#Alan Kadıköy#Tiyatro

BAKMADAN GEÇME!

Usta sanatçının kızı sadakatsizlik’le suçlandı

Usta sanatçının kızı 'sadakatsizlik’le suçlandı

#Tuğçe Vargın
Haftanın dört günü çalışmaya başlayan şirkette neler yaşandı ‘Bugün 1 Nisan mı’

Haftanın dört günü çalışmaya başlayan şirkette neler yaşandı? ‘Bugün 1 Nisan mı?’

#İş Hayatı
Rusya’da değişmeyen 2 numara

Rusya’da değişmeyen 2 numara

#Dmitri Medvedev

BAKMADAN GEÇME!

Usta sanatçının kızı sadakatsizlik’le suçlandı

Usta sanatçının kızı 'sadakatsizlik’le suçlandı

#Tuğçe Vargın
Haftanın dört günü çalışmaya başlayan şirkette neler yaşandı ‘Bugün 1 Nisan mı’

Haftanın dört günü çalışmaya başlayan şirkette neler yaşandı? ‘Bugün 1 Nisan mı?’

#İş Hayatı
Rusya’da değişmeyen 2 numara

Rusya’da değişmeyen 2 numara

#Dmitri Medvedev