Alaçatı'da iki özel oyun

The Stay Warehouse Alaçatı’da, 21-22 Şubat'ta ‘Tiyatro Hafta Sonu’ temasıyla düzenlenecek iki günde, Kader Can ve Hipokrat adlı oyunlar izleyici ile buluşacak.

Murat Mahmutyazıcıoğlu’nun yazıp yönettiği Kader Can, 21 Şubat Cuma 21.00’de The Stay izleyicisi ile buluşacak. Kader Can’ın 12 aylık askerlik hikayesini ve içinde barınmaya çalıştığı koşulları tek perdede anlatan oyun, Deniz Karaoğlu ile hayat buluyor. 22 Şubat Cumartesi 21.00’de ise, Erdi Işık’ın kaleminden çıkan ve Kayhan Berkin’in yönettiği Hipokrat The Stay sahnesinde olacak. Canan Ergüder ve Kenan Ece’nin başrollerini paylaştığı Hipokrat, herkesin gözdesi olan iki doktorun, iki farklı hastanede, şüpheli ölümlere sebebiyet verip kendileriyle yüzleşmelerini anlatıyor. Doktorların kendilerini kapattıkları, hiç kimsenin onları görmediğini düşündükleri bir tuvalette yaptıkları vicdan muhasebesi sorgulayıcı ve izlenesi bir oyuna dönüşüyor.