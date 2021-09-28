Akra Caz’ın geliri Manavgat’a

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25 Eylül’de kendine has yorumu, renkli ve güçlü sesiyle beğeni toplayan Karsu’nun konseriyle başlayan 4. Antalya Akra Caz Festivali, 29 Eylül saat 20:30‘da Akra Hotels’de gitarist Önder Focan, saksafoncu kardeşler Anıl ve Batuhan Şallıel’in ‘Funkbook’ projesiyle devam edecek. Funky ve enerjik ritimlere sahip, caz repertuvarından oluşan projede sanatçılara, her biri enstrümanlarında yetkin müzisyenler olan Halil İbrahim Işık (piyano-synthesizer), Mehmet Özen (elektrik bas), Erhan Seçkin (davul) eşlik edecek.

SAY'DAN İKİ KONSER

Akra Hotels tarafından düzenlenen, Türk Hava Yolları’nın ulaşım sponsoru olduğu festival, 1 Ekim’de ünlü Rus saksafoncu Igor Butman ve Moskova Caz Orkestrası’nı, 2 Ekim’de ise Elif Çağlar, Çağrı Sertel, Alp Ersönmez ve Volkan Öktem’den oluşan ‘Sonic Boom’ projesini ağırlayacak. 6 Ekim’de Arto Tunçboyacıyan’ın konuk sanatçı olarak katılacağı İlhan Erşahin’s İstanbul Sessions konseriyle devam edecek festival, 8 ve 9 Ekim’de Serenad Bağcan’ın solist olarak yer alacağı Fazıl Say konserleriyle sona erecek. Festivalin bilet gelirleri Manavgat Ormanları’nın yeniden yeşertilmesi için kullanılacak.