AKM’nin yeni yüzü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 10 Şubat 2019’da temeli atılan yeni AKM binasında 2 bin 500 kişilik bir opera salonu, 800 kişilik tiyatro salonu, bin kişilik konferans salonu, 285 kişilik sinema salonu, 250 kişilik oda tiyatrosu, bir sergi salonu, bir kütüphane, 885 araçlık otopark bulunacak. Yeni binanın en üst katında ise bir restoran yapılacağı öğrenildi. Yeni AKM’nin mimari tasarımı, ilk binanın mimarı Hayati Tabanlıoğlu’nun oğlu Murat Tabanlıoğlu’na ait.

Eski hali