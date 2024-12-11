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“Akıl Hastanesinde 5 Yıl” okuyucularını gerçek bir yaşam hikayesiyle buluşturuyor

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#Tuncer Kelleci#Akıl Hastanesinde 5 Yıl#Kitap
“Akıl Hastanesinde 5 Yıl” okuyucularını gerçek bir yaşam hikayesiyle buluşturuyor
Oluşturulma Tarihi: Aralık 11, 2024 13:50

Gençlik yıllarında bir akıl hastanesine müdür olarak atanan Tuncer Kelleci’nin gerçek yaşamdan esinlenen anı kitabı “Akıl Hastanesinde 5 Yıl,” Hürriyet Kitap etiketiyle raflardaki yerini alıyor. Akıl hastanesinde yaşanan sıra dışı olayları, hasta ve çalışanlarla olan çarpıcı anıları bir araya getiren kitap, okuyucusuna sarsıcı ve derinlemesine bir bakış açısı sunuyor.

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İkinci kitabı “Akıl Hastanesinde 5 Yıl” ile Tuncer Kelleci, Türkiye’nin dört bir yanından gelen akıl hastalarının yer aldığı Elâzığ Akıl Hastanesi’nde yönetici olarak geçirdiği beş yılı kaleme alırken, aklın insan hayatındaki önemini ve kırılganlığını gözler önüne seriyor. Hürriyet Kitap tarafından yayımlanan bu kitap, çarpıcı bir hayat hikayesine dayanıyor.

Yıllarca müdür olarak çalıştığı akıl hastanesinde yaşadıklarını, gördüklerini ve tarihe not düştüklerini eşine az rastlanır bir biçimde ilk ağızdan anlatan Kelleci, “Aklın ne kadar değerli bir mücevher olduğunu, aklın olmadığı bir yerde binlerce akıl hastasının ve bunlara akıl vermeye çalışan kişilerin içinde yönetici olarak beş yıl çalışarak daha iyi anladım,” diyor.

Sade ve akıcı bir anlatımın hakim olduğu bu eserde, Kelleci’nin gözlemleri, akıl hastanelerindeki zorlayıcı gerçeklikleri ve yönetici olarak karşılaştığı büyük sorumlulukları yansıtıyor. Kelleci, bu deneyimiyle sadece mesleki bir yolculuğu değil, aynı zamanda insan aklının sınırlarında geçen bir serüveni okuyucularına sunuyor. Anlaşılır, sade dili ve akıcı anlatımıyla “Akıl Hastanesinde 5 Yıl” geniş bir okuyucu kitlesine hitap ediyor.

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