Akbank’ın ödüllü kısa filmleri üniversitelerde

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Etkinlik kapsamında 18. Akbank Kısa Film Festivali’nin yarışma bölümüne katılan 68 ülkeden toplam 2.081 film arasından Ulusal kategori En iyi kısa film ödülünü kazanan yönetmenliğini Ayçe Kartal’ın üstlendiği “Kıyamette İyi Görünmeliyim”, Uluslararası kategori En iyi kısa film ödülünü kazanan Adrian Moyse Dullin‘in “The Right Words” filminin yanı sıra ulusal ve uluslararsı kategoride mansiyon almış olan Can Merdan Doğan’ın “Stiletto”, Merve Bozcu’nun “Plastik Rüya”, Olha Zhurba’nın “Dad’s Sneakers” ve Hugo Covarrubias’nin “Bestia” filmleri ücretsiz olarak izlenebilecek.Ayrıca bu sene ilk kez, 20 yaş ve altı gençlerin kısa filme olan ilgilerini festival bünyesinde toplamaya ve bu alandaki üretimleri teşvik etmeye yönelik başlatılan Genç Bakışlar yarışmasında En İyi Kısa Film ödülünün sahibi Baturay Tunçat’ın “Gün Işığı” filmi ve mansiyon alan Yunus Emre Akkuş’un “Sessizlik” filmi ve İlayda İşeri’nin “Çeşme” isimli belgeseli gösterim programında yerini aldı.

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6 Nisan’da Sakarya Üniversitesi’nde başlayan gösterimler, daha sonra sırasıyla Balıkesir Üniversitesi, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Anadolu Üniversitesi, Başkent Üniversitesi, Ankara Üniversitesi, TED Üniversitesi, Bilkent Üniversitesi, Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Çankırı Karatekin Üniversitesi, Celal Bayar Üniversitesi, Harran Üniversitesi, İzmir Eko-nomi Üniversitesi, Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi, İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü, İnönü Üniversitesi, Muğ-la Sıtkı Koçman Üniversitesi, Dokuz Eylül Üniversitesi, Ege Üniversitesi, Kocaeli Üniversitesi, Düzce Üniver-sitesi, Kocatepe Üniversitesi, Mersin Üniversitesi, Gaziantep Üniversitesi, Abant İzzet Baysal Üniversitesi, Bülent Ecevit Üniversitesi, Kastamonu Üniversitesi, Boğaziçi Üniversitesi, Çukurova Üniversitesi, Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi, Erciyes Üniversitesi, Dicle Üniversitesi, İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi, Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Sabancı Üniversitesi, Atatürk Üniversitesi, Galatasaray Üniversitesi, Alanya HEP Üniversitesi, Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi, Koç Üniversitesi'nin ardınran 18 Mayıs'ta Yeditepe Üniversitesi’nde devam edecek

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PROGRAM

6 Nisan: Sakarya Sakarya Üniversitesi Sanat Tasarım ve Mimarlık Fakültesi - Gizem Frit Amfisi 14:00

7 Nisan: Balıkesir Balıkesir Üniversitesi Çağış Kampüsü Kongre ve Kültür Merkezi Mala-zgirt Konferans Salonu 13:00

8 Nisan: Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Troia Kültür Merkezi 14:00

11 Nisan: Eskişehir Anadolu Üniversitesi Sinema Anadolu 14:00

12 Nisan: Ankara Başkent Üniversitesi Kültür Hizmetleri Müdürlüğü Çok Amaçlı Salon 10:30 ve 14:00

13 Nisan: Ankara Ankara Üniversitesi Tandoğan Kampüsü Uluslararası Merkez Binası Mevlana Salonu 13:30

13 Nisan: Ankara TED Üniversitesi Fatma Semih Akbil Kültür Merkezi Ahmet Ersan Konferans Salonu 15:00

14 Nisan: Ankara Bilkent Üniversitesi FFB22 18:00

15 Nis Ankara ODTÜ GİSAM 14:0015.Nis Çankırı Çankırı Karatekin Üniver-sitesi Sanat Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Konferans Salonu 10:30

18.Nis Manisa Celal Bayar Üniversitesi Prof. Dr. Ümit Doğay Arınç Kültür Merkezi 14:00

18.Nis Şanlıurfa Harran Üniversitesi Osmanbey Kampüsü İİBF Cep Salonu 16:00

19.Nis İzmir İzmir Ekonomi Üniversi-tesi D-02 Salonu 14:00 ve 17:30

19.Nis Van Van Yüzüncü Yıl Üniversi-tesi İİBF Prof. Dr. Kenan Demirel Konferans Salonu 13:00

20.Nis İzmir İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü İYTE Gösteri Merkezi 16:0020.Nis Malatya İnönü Üniversitesi İletişim Fakültesi Amfi 2 10:00 ve 14:00

20.Nis Muğla Muğla Sıtkı Koçman Ün-iversitesi MSKÜ Bodrum GSF Şükran-Rauf Nasuhoğlu Kültür Merkezi Yeşil Salon 12:30

21.Nis İzmir Dokuz Eylül Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Konferans Salonu 13:00

22.Nis İzmir Ege Üniversitesi İletişim Fakültesi Konferans Salonu 14:00

25.Nis Kocaeli Kocaeli Üniversitesi İletişim Fakültesi 3 Mayıs Amfisi 13:00

26.Nis Düzce Düzce Üniversitesi Sanat ve Tasarım Fakültesi Sergi Salonu 14:00

26.Nis Afyon Kocatepe Üniversitesi İbrahim Küçükkurt Konferans Salonu 14:00

26.Nis Mersin Mersin Üniversitesi Prof. Dr. Uğur Oral Konferans Merkezi B Salonu 13:00

26.Nis Gaziantep Gaziantep Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Konferans Salonu 14:00

27.Nis Bolu Abant İzzet Baysal Üniver-sitesi İzzet Baysal Kültür Merkezi Pembe Salon 13:00

28.Nis Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Zonguldak MYO D-16 14:00

29.Nis Kastamonu Kastamonu Üniversitesi İletişim Fakültesi Konferans Salonu 14:00

9.May İstanbul Boğaziçi Üniversitesi Mithat Alam Film Merkezi 16:00

9.May Adana Çukurova Üniversitesi İF Stüdyo Sinema Salonu 14:00

10.May İstanbul Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Konferans Salonu 14:00

10.May Kayseri Erciyes Üniversitesi Süleyman Çetinsaya İletişim Fakültesi Nurcan Çetinsaya Konferans Salonu 13:00 ve 17:00

10.May Diyarbakır Dicle Üniversitesi Dicle Üniversitesi Kültür Sanat Uygulama ve Araştırma Merkezi Salonu 14:00

11.May İstanbul İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi Konferans Salonu 13:30

11.May Samsun Ondokuz Mayıs Üniversi-tesi İletişim Fakültesi Bahçesi 19:30

12.May İstanbul Sabancı Üniversitesi Sinema Salonu 19:00

12.May Erzurum Atatürk Üniversitesi İletişim Fakültesi Gösterim Salonu 13:00

16.May İstanbul Galatasaray Üniversitesi C-316 Salonu 14:00

16.May Antalya Alanya HEP Üniversitesi Şebnem Köseoğlu Salonu 14:00

16.May Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Kongre ve Kültür Merkezi 15 Temmuz Salonu 13:30

17.May İstanbul Koç Üniversitesi Öğrenci Merkezi B 328 Salonu 17:00

18.May İstanbul Yeditepe Üniversitesi İletişim Fakültesi Cep Sineması 13:00