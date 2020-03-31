Akbank Sanat’tan ‘Evin Caz Hali’ konserleri
Küresel Koronavirüs salgını nedeniyle etkinliklerine ara veren Akbank Sanat, Nisan ayında kültür sanat etkinliklerini sosyal medya kanallarında sanatseverlerle buluşturuyor. 30. Akbank Caz Festivali’nin ‘Yıl Boyu Caz’ konserleri, ‘Evin Caz Hali’ konserleri olarak dijital ortamda devam edecek.
Akbank Sanat'ın geçen hafta davul ve performans sanatçısı Berke Can Özcan’la başlattığı 'Evin Caz Hali' konser serisi, Çağrı Sertel, Ozan Musluoğlu, Barış Demirel - Efe Demiral, Ece Göksu - Can Çankaya ve Serhan Erkol ile nisan ayında devam edecek.
Konserler akşam 19:00’da Akbank Sanat'in Instagram hesabında canlı yayınlanacak.
AKBANK SANAT CAZ GÜNLERİ KONSERİ
1 Nisan Çarşamba- Çağrı Sertel - Piyano
10 Nisan Cuma – Barış Demirel - Efe Demiral - Gitar - Trompet
17 Nisan Cuma - Serhan Erkol – Saksafon
24 Nisan Cuma - Ece Göksu - Can Çankaya – Vokal – Piyano
8 Mayıs Cuma - Ozan Musluoğlu – Kontrbas
Akbank Sanat: www.akbanksanat.com
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