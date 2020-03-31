Akbank Sanat’tan ‘Evin Caz Hali’ konserleri

Çağrı Sertel

Akbank Sanat'ın geçen hafta davul ve performans sanatçısı Berke Can Özcan’la başlattığı 'Evin Caz Hali' konser serisi, Çağrı Sertel, Ozan Musluoğlu, Barış Demirel - Efe Demiral, Ece Göksu - Can Çankaya ve Serhan Erkol ile nisan ayında devam edecek.

Konserler akşam 19:00’da Akbank Sanat'in Instagram hesabında canlı yayınlanacak.

AKBANK SANAT CAZ GÜNLERİ KONSERİ

1 Nisan Çarşamba- Çağrı Sertel - Piyano

10 Nisan Cuma – Barış Demirel - Efe Demiral - Gitar - Trompet

17 Nisan Cuma - Serhan Erkol – Saksafon

24 Nisan Cuma - Ece Göksu - Can Çankaya – Vokal – Piyano

8 Mayıs Cuma - Ozan Musluoğlu – Kontrbas

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