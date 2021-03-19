Festival kapsamında Damla Sönmez de bir söyleşiye katılacak.

Alanında Türkiye’nin en önemli etkinliği konumundaki Akbank Kısa Film Festivali’nin 17’ncisi 22 Mart’ta başlıyor. 1 Nisan’a kadar sürecek festivaldeki tüm etkinlikler çevrimiçi olarak izleyiciyle buluşacak. 71 ülkeden toplam 2.048 kısa filmin başvurduğu festival kapsamında 37 ülkeden 90 kısa ve 3 uzun metraj film gösterilecek. Dünya festivallerinde dikkat çeken birçok filmin yanı sıra çok sayıda kısa film de festivalde Türkiye prömiyeri yapacak.

Festivalin ‘Deneyimler’ bölümünün konuğu dünya sinemasının önemli isimlerinden Belçikalı yönetmen Jaco Van Dormael olacak. Yönetmenle yapılacak bir masterclass, son uzun metraj fimi ‘The Brand New Testament’, kısa filmleri ‘The Shape’ ve ‘È pericoloso sporgersi’ festival programında yer alıyor.

‘Kısadan Uzuna’ bölümünde Erdem Tepegöz’ün ilk uzun metraj filmi ‘Zerre’nın yanı sıra kısa filmleri ‘Kafes’, ‘Mutlu Son’ ve ‘Değneksiz Sahne Işıkları’ gösterilecek.

‘Belgesel Sinema’nın konuğu Slovenya’dan Rok Bicek, ‘The Family’ belgeselinin ardındaki çalışma prensiplerini festival takipçileriyle paylaşacak.

‘Özel Gösterim’ bölümünde Uzakdoğu ülkelerinden kısa filmlerin gösterileceği festivalin ‘Atölye’ söyleşi programında Eric Rohmer’in kurgucusu Mary Stephen, oyuncu Damla Sönmez, yapımcı Diloy Gülüm gibi sinemacılar izleyiciyle buluşacak.

17. Akbank Kısa Film Festivali çevrimiçi gösterimleri, Festivalscope ve Shift72 platformu aracılığıyla ücretsiz olarak yapılacak. Her film gösterimi için 500 kişilik bilet kontenjanının olacağı festivalde biletler, filmlerin gösterim seanslarından 1 saat öncesinde ücretsiz olarak izleyicilere açılacak. www.akbankkisafilmfestivali.com