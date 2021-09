Akaretler ‘Sanatevler’

Gözde İlkin

Tarihi Akaretler Sıraevler’i deyim yerindeyse ‘sanatevler’e dönüştüren Artweeks@Akaretler, sanatseverleri ve koleksiyonerleri, tanınmış yerli ve yabancı sanatçıların eserleriyle bir araya getirmek için gün sayıyor. Dünyanın en büyük servet yöneticisi UBS ana sponsorluğunda, Bilgili Holding ve Sabiha Kurtulmuş organizasyonuyla düzenlenen Artweeks@Akaretler’in 5’inci edisyonu, 8 Eylül Çarşamba günü kapılarını açacak. 19 Eylül’e kadar sürecek organizasyon, İstanbul’un önemli galerilerinin temsil ettiği farklı disiplinlerden sanatçıların yeni işlerini merkezi bir lokasyonda sanatseverlerle bir araya getirecek.

Sabiha Kurtulmuş

Akaretler Sıraevler’in A11, A19, A25-27, A35, A37-39, A55 numaralı binalarında ücretsiz gerçekleşecek etkinliğin organizasyonunu üstlenen Sabiha Kurtulmuş, Artweeks@Akaretler’in her seferinde daha da büyüdüğünü vurguluyor: “2019 yazında Serdar Bilgili’nin önerisiyle eylül ayında İstanbul’un hem merkezinde hem de tarihsel bir dokuyu barındıran Akaretler Sıraevler’de bir etkinlik yapabileceğimiz onayını aldık. Kendim de bir galerici olarak fuar dışında bir yaklaşımla sanatın farklı dinamiklerini organik bir şekilde bir araya getirmeyi hedefledim. Süre de çok az olduğu için çok yakın galerici arkadaşlarımı ve koleksiyoner dostlarımı aradım. Mekânlar sergilenmeye müsait tarihsel yapılar olduğu için etkinlik fikri herkese çok heyecan verdi. İlk edisyonumuz Contemporary İstanbul ve İstanbul Bienali ile aynı tarihlerde üç binada açıldı. İzleyici ilgisi oldukça yoğun geçti ve İstanbul’un farklı etkinliklere de açık ve meraklı olduğunu deneyimledik. Daha sonraki edisyonlarda yine ana yapıyı galeriler ve koleksiyoner katılımcıları oluşturduktan sonra inisiyatiflere ve sanatçı sololarına da mekânlar elverdiğince yer verdik. 3. edisyonumuza Art Basel’lerin de ana sponsoru olan UBS ana sponsor olarak bizlere katıldı. Bu aslında başarılı olmuş bir oluşumun en etkin kanallardan biri tarafından da onaylandığını gösterdiği için özellikle mutlu olduk. Koronaya kadar tüm etkinliklerimizde mekânlar içinde hafta içi her gün sanat konuşmaları düzenledik. Küçük, samimi buluşmalar oldu her biri. Sanırım korona sürecinde sanat konuşmalarımız eski performansında olamayacak. Mekânlar aynı zamanda konut olduğu için doğal havalandırmaya sahip. Kapı ve pencerelerimiz tüm etkinlik boyunca açık ve temiz hava sirkülasyonumuz var.”

Yılda iki kez mekânlar müsait olduğunda düzenledikleri Artweeks@Akaretler’in korona dolayısıyla tüm diğer fuar ve etkinlikler gibi yapılamadığını, 4’üncü edisyonun ise geçen yıl ekim sonunda yapılabildiğini hatırlatan Kurtulmuş, bu yıl ilk kez katılacak iki galerinin de müjdesini verdi: “Bu yıl yenilik olarak Galeri Nev İstanbul ve Zilberman Gallery de bizimle birlikte. Ayrıca Yıldız Holding’in koleksiyonundan bir seçki de etkinlik boyunca gösterilecek.”

AICA Türkiye Başkanı Sinan Eren Erk küratörlüğünde gerçekleştirilecek Yıldız Holding Çağdaş Sanat Koleksiyonu seçkisinin A19’da sergileneceği Artweeks@Akaretler’de A11’de Zilberman Gallery, A25-27’de Sanatorium, Mine Sanat, Empire Project, Martch Art Project, artSumer, x-ist, A35’te Vision Art Platform, A37-39’da Pi Artworks, Merkur, Pilevneli, Ferda Art Platform, Mixer, F2 Anim House - Galeri Nev İstanbul, A55’te Şerife Ercantürk Bilgili, İdil İlkin, Sanatatak, Krank Art Gallery ve BB Project yer alacak.