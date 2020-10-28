MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerAkaretler sanat buluşması başlıyor
GeriKitap Sanat Akaretler sanat buluşması başlıyor
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Kitap Sanat
Haber Giriş: 28.10.2020 - 07:00 | Son Güncelleme:

Akaretler sanat buluşması başlıyor

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Akaretler sanat buluşması başlıyor
Abone Olgoogle-news

Sanatseverleri ve koleksiyonerleri, yerli ve yabancı sanatçıların eserleri ile bir araya getiren Artweeks@Akaretler bugün başlıyor.

Bilgili Holding ve Sabiha Kurtulmuş organizasyonu ile düzenlenen ve bu yıl 4’ncüsü gerçekleştirilen Artweeks@Akaretler 8 Kasım tarihine kadar Akaretler Sıraevler’in 25-27, 35, 37-39 ve 55 numaralı binalarında sanatseverlerle buluşacak.

Farklı disiplinlerden sanat yapıtlarını bir araya getiren etkinliğe Anna Laudel, Empire Project, Ferda Art Platform, Gama, Martch Art Project, Merkur, Mine Sanat, Pi Artworks, Pilevneli ve x-ist galerileri katılıyor. Ara Güler Müzesi özel bir seçki ile 35 numaralı binada, Ekrem Yalçındağ küratörlüğünde Volkan Demirel-Baha Toygar koleksiyonundan bir seçki 37-39 nolu binada, Şerife Ercantürk Bilgili’nin kişisel sergisi de 55 numarada sanatseverlerle buluşacak.

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle