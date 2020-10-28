Akaretler sanat buluşması başlıyor

Bilgili Holding ve Sabiha Kurtulmuş organizasyonu ile düzenlenen ve bu yıl 4’ncüsü gerçekleştirilen Artweeks@Akaretler 8 Kasım tarihine kadar Akaretler Sıraevler’in 25-27, 35, 37-39 ve 55 numaralı binalarında sanatseverlerle buluşacak.

Farklı disiplinlerden sanat yapıtlarını bir araya getiren etkinliğe Anna Laudel, Empire Project, Ferda Art Platform, Gama, Martch Art Project, Merkur, Mine Sanat, Pi Artworks, Pilevneli ve x-ist galerileri katılıyor. Ara Güler Müzesi özel bir seçki ile 35 numaralı binada, Ekrem Yalçındağ küratörlüğünde Volkan Demirel-Baha Toygar koleksiyonundan bir seçki 37-39 nolu binada, Şerife Ercantürk Bilgili’nin kişisel sergisi de 55 numarada sanatseverlerle buluşacak.