Ahmed Arif ve Genco Erkal sahnede buluşuyorlar

Dostlar Tiyatrosu’nun yeni oyunu ‘Şahdamarım’, Ahmed Arif’in ölümünün 30’uncu yıldönümünde sahnede olacak. Genco Erkal’ın uyarlayıp yönettiği müzikli gösteri, 1 Temmuz’da başlıyor. ‘Şahdamarım’; tek bir şiir kitabıyla (Hasretinden Prangalar Eskittim) edebiyatımızda unutulmaz bir yer edinen, halk kitlelerinin kalbine yerleşen Ahmed Arif’in şiir, söyleşi ve mektuplarından yola çıkarak hazırlandı. Oyun, 1 Temmuz 2021 Perşembe saat 21.00’de Kadıköy Belediyesi Selamiçeşme Özgürlük Parkı Amfi Tiyatro’da prömiyerini yapacak. Sahne tasarımını Duygu Sağıroğlu’nun yaptığı oyunda, ozanın şiirlerinden bestelenen şarkıları Ercan ve Gökhan Çağıran kardeşler yorumlayacak. Detaylı bilgi www.dostlartiyatrosu.com adresinde.