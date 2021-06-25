Afyon'a 41 kere maşallah

Afyon Anadolu’nun en uzun soluklu müzik festivallerine ev sahipliği yapıyor. Genel sanat yönetmenliğini Hüseyin Başkadem’in üstlendiği Afyonkarahisar Caz Festivali, 28-30 Haziran tarihleri arasında 21’inci kez izleyiciyle buluşmaya hazırlanıyor. 20’nci yılını kutlayacak Afyonkarahisar Klasik Müzik Festivali ise 9-14 Temmuz tarihleri arasında yapılacak. Geçen yıl pandemi nedeniyle tümüyle online gerçekleştirilen her iki festival, yakaladığı bu dijital zenginliği bu yıl da Afyon sahnelerinde izleyiciyle buluşacak canlı konserlerin yanı sıra YouTube’dan yayınlayacağı konser kayıtlarıyla da sürdürecek. Aynı şekilde önceden festivale özel olarak kayda alınmış ‘Okul Söyleşileri’ bölümü de yine online olarak yayınlanacak.

Afyon Caz Festivali’nin açılış konserini Çekya Prag’dan gelen Lucia Bakaiova Kuartet, 28 Haziran’da NG Afyon Hotel bahçesinde gerçekleştirecek. YouTube’dan da yayın lanacak konserde, Prag caz sahnelerinin yakından tanıdığı Bakaiova’ya, piyanoda Mikuláš Pokorný, kontrbasta Martin Gerla ve davulda Ivan Audes eşlik edecek. Festivalde Prag-Afyon şehirleri arasındaki müzik dostluğunun da 16. yılı kutlanacak. Prag’tan gelen David Kudrna Kuartet, genç müzisyenlere cazı öğreten önemli müzisyenlerden mürekkep Jan Bálek Trio ve farklı caz eğilimlerinden deneyimli müzisyenleri biraraya getiren topluluk Mikuláš Pokorný Trio Afyon sahnelerinde Çekya cazı rüzgârı estirecek. Jiri Neuzil Kuartet ve Lucie Zemanova’ın çevrimiçi konserleri YouTube’dan izlenebilecek.

YALVAÇ URAL DA FESTİVALDE

Bu yılın yerli projelerinden biri Yalvaç Ural ile Edebiyat Sohbeti ve Caz Konseri olacak. Projede Cemal Süreya’dan Tarık Dursun K’ya, ülkemizin önde gelen sanatçılarıyla olan, bazıları ilk kez gün yüzüne çıkacak anılarını paylaşacak Ural’a müziğiyle eşlik edecek topluluk ise Alice Project olacak. Festivalin kapanış konserini ise ABB Kent Orkestrası Kemal Günüç Dörtlüsü ve solist Lucia Bakaiova NG Afyon Hotel bahçesinde 30 Haziran’da gerçekleştirecek.

Afyonkarahisar Klasik Müzik Festivali’nin 9 Temmuz’daki açılış konserinde Prag’dan gelen ödüllü oda müziği topluluğu Puella Trio sahnede olacak. Eva Krestová -Veronika Böhmová Keman Piyano İkilisi, Lilian Tonella Tüzün (piyano), Çağatay Akyol (arp) ve pan flüt ustası Aydın Yavaş’ın yer aldığı Panarp Projesi, Triole, Günay Tuzkaya (piyano), Ersoy Saklıca-Zafer Gökçer ve Jülide Yalçın (piyano) gibi isimleri ağırlayacak festival, Hyun Sook Tekin’in piyano resitaliyle sona erecek.

Festivaller, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Afyonkarahisar Valiliği, Afyonkarahisar Belediyesi ile Afyonkarahisar Sanayi ve Ticaret Odası’nın katkılarıyla ve Yapı Kredi ile NG Afyon Otel’in önemli destekleriyle gerçekliyor.