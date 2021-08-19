Adana Altın Koza Film Festivali Direktörü Kadir Beycioğlu vefat etti

Kadir Beycioğlu

Uluslararası Adana Altın Koza Film Festivali Direktörü ve akademisyen Kadir Beycioğlu vefat etti. Beycioğlu, bir süredir tedavi görüyordu.

Kadir Beycioğlu'nun vefat haberi, Beycioğlu'nun resmi Twitter hesabından yapılan paylaşımla duyuruldu: "Dostunuz, abiniz, kardeşiniz, öğretmeniniz Kadir Beycioğlu, oğlunun yanına gitti. Acımız çok büyük." Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar ise sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Altın Koza Film Festivali Direktörümüz Kadir Beycioğlu’nu kaybetmenin büyük üzüntüsü içindeyiz. Sanata, sinemaya ve Adana’ya verdiğin emekleri asla unutmayacağız. Allah rahmet eylesin. Mekanın cennet olsun" ifadelerini kullandı.

Kadir Beycioğlu akademik çalışmaları ve yayınlarını çocuk bakımı&ebeveynlik ve iş yönetimi alanındaydı.

Beycioğlu'nun naaşı cuma günü İzmir'de defnedilecek.