Açılışı ‘gençler’ yapacak

23 yıl önce piyanist ve müzikbilimci Prof. Dr. Filiz Ali’nin öncülüğünde kurulan Ayvalık Uluslararası Müzik Akademisi tarafından düzenlenen Ayvalık Müzik Festivali, 10-19 Ağustos tarihleri arasında bu yıl yedinci kez düzenleniyor. Geçen yaz COVID-19 pandemisi nedeniyle gerçekleştirilemeyen festival, bu yıl Türkiye Gençlik Filarmoni Orkestrası, Anadolu Nefesli Beşlisi, A Capella Boğaziçi, Cello Paradiso, Genç Yetenekler ve Flapper Swing Jazz Band konserlerine ev sahipliği yapıyor.

10 Ağustos Salı akşamı saat 21.00’de Şef Cem Mansur yönetiminde 16-22 yaşları arasındaki müzisyenlerden oluşan Türkiye Gençlik Filarmoni Orkestrası’nın (TUGFO) konseriyle başlayacak festivalin açılışında G. Rossini, M. Ravel ve F. Mendelssohn’un yapıtları yorumlanacak. 13 Ağustos Cuma akşamı 21.00’de, geleneksel müzik ezgilerini modernize eden Anadolu Nefesli Beşlisi, 14 Ağustos Cumartesi akşamı saat 19.00’da ödüllü vokal grubu A Capella Boğaziçi, 17 Ağustos’ta Cello Paradiso konseriyle devam edecek festival, 18 Ağustos’ta ise AIMA’nın desteklediği müzisyenlerin sahneye çıkacağı Genç Yetenekler Konseri’ne ev sahipliği yapacak. Festival, 19 Ağustos Perşembe saat 20.30’da Flapper Swing Jazz Band’in Ayvalık Cumhuriyet Meydanı’ndaki konseriyle sona erecek.

Sabancı Vakfı’nın ana destekçi olduğu festival, Ayvalık Belediyesi’nin katkılarıyla düzenleniyor. Her konser için Zeynep Ceritoğlu, Boyner Grup, Ergun Melin, Allianz Türkiye ve Pınar gibi farklı destekçilerin katkı sağladığı Ayvalık 7. AIMA Müzik Festivali’ndeki tüm konserler ücretsiz izlenebilecek.