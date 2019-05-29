Açıkhava Konserleri için geri sayım başladı

Kerki-Solfej’in her yıl birbirinden ünlü isimleri ağırladığı Harbiye Açıkhava Konserleri 30 Haziran akşamı başlıyor. Kerki- Solfej, İstanbul Harbiye konserleri sonrası da ege ve güneye inecek. Bu yaz Altınoluk, Ayvalık, Bodrum, Çeşme, Datça, Kuşadası ve Marmaris yine konserlere ev sahipliği yapacak. 50 yılı aşkın bir süredir sanatın içinde var olan Zülfü Livaneli, 30 Haziran’da Harbiye sahnesinin bu yılki ilk konuğu olacak. Livaneli, Harbiye’de vereceği konserle aynı zamanda Kerki-Solfej ile gerçekleştireceği yeni turnesinin de başlangıcını yapmış olacak. ‘Livaneli ile Sevdalım Hayat Şarkılar ve Öyküleri’ konser serisinde bugüne dek yaptığı film müzikleri ve şarkılarının hikayelerini yeniden yorumlayacak olan sanatçıya Türkiye’nin ünlü orkestra şeflerinden Rengim Gökmen’in yöneteceği 48 kişilik filarmoni orkestrası ile birlikte Teyfik Rodos ve Zeynep Halvaşi eşlik edecek. 2 Temmuz akşamı ise Ceylan Ertem sahnede olacak. Daha önce Sıla’nın konuğu olarak Harbiye’de sahneye çıkan ve ‘Esmer’ şarkısını Sıla ile birlikte seslendiren Ertem, bu kez kendi repertuarıyla sevenleriyle buluşacak. Bu sene ‘Erol Evgin 50. Sanat Yılı Konserleri’ ile sevenleriyle buluşan sanatçı Erol Evgin, en sevilen şarkılarını 3 Temmuz akşamı Harbiye seyircisi ile birlikte seslendirecek. Pop müziğin sevilen seslerinden Levent Yüksel de, açıkhava sahnesinde 4 Temmuz’da hayranlarıyla buluşacak. Sertab Erener, Harbiye’ye elektrik akustik performansıyla çıkacak. Erener, 6-7 Temmuz’da açıkhava sahnesinde olacak. Harbiye Açıkhava Sahnesi’nin 8 Temmuz akşamındaki konuğu ise Mor ve Ötesi. Grup, Mor ve Ötesi Senfonik’ konseri ile dinleyici karşısında olacak.