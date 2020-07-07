Açık havada ‘Türkiye Kayası’

Koronavirüs salgını sürecinde kapalı kalan Devlet Tiyatroları ’Açık Hava Yaz Oyunları’nı 2 Temmuz Perşembe günü ‘80 Günde Devri Alem’ adlı oyunla başlatmıştı. Projenin ikinci haftasında ise İzmir Devlet Tiyatrosu’nun sahnelediği ‘Türkiye Kayası’ Macunköy Yerleşkesi’nde seyirciyle buluşacak. Fehime Seven’in yazdığı ve Seval Erözmen Kip’in yönettiği oyun, Bulgaristan’dan Türkiye’ye göç eden bir ailenin gelecek umudunu, geçmişten kopma çabasını, aidiyetlerini geride bırakmalarını ve sınır kapısında yaşadıkları güçlükleri yer yer eğlenceli bir üslupla, trajikomik biçimde gözler önüne seriyor.

Dekor tasarımının Murat Gülmez’e, kostüm tasarımın Günnur Orhon’a, Işık tasarımının Mehmet Yaşayan’a ve müziklerinin Cenap Oğuz’a ait olduğu oyunda Mesure Tahir, Ömer Polat, Gizem Tataroğlu, Egecan İntepeler, Muhammed Taşdemir ve Çağatay Özçelik rol alıyor.

Oyun 9, 10 ve 11 Temmuz tarihlerinde her akşam saat 21.00’de Macunköy Yerleşkesinde açık havada izlenebilecek. İzmir Devlet Tiyatrosu’nun ardından Antalya Devlet Tiyatrosu da 23, 24 ve 25 Temmuz tarihlerinde ‘Buzlar Çözülmeden’ adlı oyun ile Açık Hava Yaz Oyunları kapsamında Ankara’da tiyatroseverlerle buluşacak. Açık Hava Yaz Oyunları, ağustosta da devam edecek.