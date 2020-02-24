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Kitap Sanat
Haber Giriş: 24.02.2020 - 12:53,Son Güncelleme:/

'9 Kere Leyla'dan tanıtım afişi

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'9 Kere Leyla'dan tanıtım afişi
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Başrollerinde Haluk Bilginer, Demet Akbağ, Elçin Sangu, Fırat Tanış ve Alican Yücesoy'un bulunduğu Ezel Akay'ın yeni filmi '9 Kere Leyla' mart ayında izleyicilerle buluşacak.

Contact Film Works ve BKM’nin yapımcılığını üstlendiği, Ezel Akay’ın yönettiği ‘9 Kere Leyla’ filmi, mart ayında CGV Mars dağıtımıyla sinemaseverlerle buluşacak. Haluk Bilginer’in seslendirdiği Seksensekiz isimli şarkı ile de dikkatleri üstüne çeken filmin tanıtım afişi yayınlandı.
Zengin iş insanı Adem’in (Haluk Bilginer) genç sevgilisi Nergis (Elçin Sangu) uğruna eşi Leyla (Demet Akbağ) ile olan evliliğini bitirmeye çalışmasının hikâyesinin masalsı, fantastik, gerçeküstü bir görsel komedi diliyle anlatıldığı filmde Demet Akbağ, Haluk Bilginer, Elçin Sangu, Fırat Tanış, Alican Yücesoy, Emre Kıvılcım, Hakan Eke, İhsan Ceylan rol alıyor.

9 Kere Leyladan tanıtım afişi

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