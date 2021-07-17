MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
Haberler74. Cannes Film Festivali'nde ödüller sahiplerini buldu
GeriKitap Sanat 74. Cannes Film Festivali'nde ödüller sahiplerini buldu
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Kitap Sanat
AA-Fotoğraf:AFP
Haber Giriş: 17.07.2021 - 22:51 | Son Güncelleme:

74. Cannes Film Festivali'nde ödüller sahiplerini buldu

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
74. Cannes Film Festivali'nde ödüller sahiplerini buldu

Bu yıl 74'üncüsü düzenlenen Cannes Film Festivali’nde Altın Palmiye ödülünü "Titane" adlı filmi kazandı.

Fransa’nın Cannes kentinde 6 Temmuz'da başlayan festivalin ödül töreni, Cannes Festival Sarayı'nda yapıldı. Jüri başkanı Spike Lee'nin yanlışlıkla Altın Palmiye kazanan filmi erken açıkladığı festivalde, ödül Fransız Julia Ducournau'nun yönettiği "Titane" filmine verildi. Ducournau, bu ödülü kazanan ikinci kadın yönetmen oldu. En iyi yönetmen ödülünü ise "Annette" isimli filmiyle Fransız yönetmen Leos Carax aldı.

Kısa film dalında jüri özel ödülü Brezilyalı yönetmen ve senarist Jasmin Tenucci'nin "Ceu de Agosto"ya verilirken, Altın Palmiye ödülüne Hong Konglu yönetmen Tang Yi'nin "Tian Xia Wu Ya" filmi layık görüldü.

Altın Kamera ödülü de "Murina" filmiyle Hırvat asıllı yönetmen Antoneta Alamat Kusijanoviç'e verildi.

İtalyan yönetmen Marco Bellocchio, Onursal Altın Palmiye ödülünü aldı. En iyi erkek oyuncu "Nitram" filmindeki rolüyle Amerikalı aktör Caleb Landry Jones, en iyi kadın oyuncu ise "Verdens Verste Menneske" filmindeki performansıyla Norveçli aktris Renate Reinsve seçildi.

Jüri Özel Ödülü'nü de İsrail asıllı yönetmen Nadav Lapid'in "Ha'berech" ile Taylandlı yönetmen Apichatpong Weerasethakul'un "Memoria" filmleri aldı.

Japon yönetmen Hamaguchi Ryusuke'nin yönettiği ve Takamasa Oe ile yazdığı "Drive My Car" en iyi senaryo ödülüne layık görüldü.
Büyük Ödül, İran asıllı Asghar Farhadi'nin yönettiği "Ghahreman" ile Finlandiyalı Juho Kuosmanen'in yönettiği "Hytti N6" filmlerine verildi.

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi