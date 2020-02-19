7 Kibele’ye muhteşem gala

Yönetmenliğini Orhan Tekeoğlu’nun yaptığı belgeselde, Zerge Torun (Mardin), Sevilay Köseoğlu (Aydın), Meryem Alpaslan (Artvin), Seher Toprak (Gaziantep), Melek Yılmaz (İstanbul), Fatma Kalkan (Mersin) ve Güler Bal (Diyarbakır) gibi yoksulluktan ve çaresizlikten çıkmaza girmiş kadınların başarıya uzanan öyküleri anlatılıyor.

Belgeselin yapımcılığını Medya TON Yapım, TİSVA, Prof. Dr. Aziz Akgül, Begüm Kondakçı ve Nurdan Tekeoğlu üstlendi. Galaya, Selda Alkor, KAGİDER Başkanı Emine Erdem, BPW İş ve Meslek Sahibi Kadınlar Derneği Başkanı Arzu Özyol, çevre aktivisti sanatçı Zeliha Suna, Serap Tibuk, Karafırın’ın YKB Orhan Karal, Abdülkadir Aksu,Namet’in ortağı Özcan Albak, Ayşe Çebi,Arif Ekşi,İbrahim Can gibi siyaset, medya ve iş kadınları camiasından çok sayıda kişi katıldı.

2003 yılından bu yana , mikrokredi faaliyetlerini sürdüren, TİSVA, Türkiye Grameen Mikrofinans Programı’nın, dar gelirli kadınların ekonomik hayata dâhil olmaları için sağlamış olduğu ve küçük bir sermaye olan mikrokredi desteği 1 Milyar TL’ye ulaştı.