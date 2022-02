7 kadın piyanistten 11 yeni albüm

Haberin Devamı

Ne pandeminin yarattığı moral bozukluğu durdurabiliyor onları ne de aniden sürüklendiğimiz distopya çağının bezginliği, global ekonomik kriz, büyük plak firmalarının klasik Batı müziğine karşı gönülsüz tutumları. Türkiye’de olmazsa Avrupa’nın küçük, butik müzik yayıncılığı yapan bağımsız firmalarına ulaşıp seslerini duyuruyorlar, albümlerinin müzikseverlere ulaşmasını sağlıyorlar...

Yeşim Gökalp, çağdaş bestecilerimizin yıllar boyunca seslendirilmeyi bekleyen eserlerini gün ışığına çıkardığı referans niteliğindeki albümlerine bir yenisini ekledi. ‘Türk Piyano Ezgileri’, ‘Çağdaş Minyatürler’, ‘Türk Çocuk Parçaları’, ‘Mavi Anadolu’dan sonra bu kez ‘Kuşaktan Kuşağa Türk Bestecileri’ serisine başladı. Sekiz Classics etiketiyle aralık ayında yayımlanan albümde Adnan Saygun’un “En iyi öğrencimdi” dediği İlhan Baran’ın üç, aynı kuşaktan Mithat Fenmen’in bir eserinin yanı sıra genç kuşaktan Seyit Yöre, Derya Kavuncu ve Kemal Günüç’ün besteleri yer alıyor. Gökalp martta serinin ikinci albümünü kaydedecek. Bu arada Almanya’da Gloss Music’ten ‘Robert Schumann ile Romantik Yolculuk’ (Vol: 1 ve Vol: 2) başlıklı iki solo albümü, kemancı Jülide Yalçın ile Adnan Saygun, Muammer Sun ve Alberto Ginastera’nın eserlerini seslendirdiği ‘Kırsaldan Ezgiler’ albümü yayımlandı. Dört yeni albüme YouTube ve diğer internet platformlardan erişilebiliyor.

ONAY’DAN ‘ERKİN/HAÇATURYAN’

Gülsin Onay, Beethoven’ın 250’nci yaşı vesilesiyle piyano sonatlarını kaydetmişti. Lila Müzik, 2020’de ‘Ludwig Van Beethoven’, 2021’de ‘Ay Işığı’ CD’lerini yayımlamıştı. Onay’ın uzun süredir beklenen iki konçerto kaydı da geçen yılın son günlerinde Almanya’da Aldila Records tarafından yayımlandı. Piyanist yeni CD’si ‘Erkin/Haçaturyan: Piyano Konçertoları’nda eserleri ünlü şef Jose Serebrier yönetimindeki Bilkent Senfoni Orkestrası eşliğinde seslendiriyor. Onay, haziran ayında yine stüdyoya girecek. Ayrıca elindeki kayıtları da albüme dönüştürmeyi planlıyor. Sosyal medyayı etkin kullanan Onay’dan hayranlarını sevindirecek başka haber tüm iletişim kanallarını linktr.ee’de toplaması. Sanatçı yeni çalışmalarını da bu platforma taşıyacak.

1996’dan bu yana Kaliforniya’da yaşayan, Budapeşte Franz Liszt Akademisi mezunu Zeynep Üçbaşaran, 2020 yılına kadar Eroica firması için Mozart, Schubert, Liszt repertuvarından 10 CD kaydetmişti. 2008’de Naxos’tan ‘Adnan Saygun’un Piyano Eserleri’ albümü yayımlanmıştı. Piyanistin kayıtları 2020’den bu yana Avusturyalı Divine Art firmasınca Avrupa ve ABD’de satışa sunuluyor. Üçbaşaran, solo albümlerin ardından ilk dört el çalışmasını 2006’da piyanist Sergio Gallo’yla yapmış ve Mozart, Brahms eserlerinin yanı sıra çağdaş repertuvardan Lutoslawski ile Haçaturyan’ın eserlerini yorumlamıştı. 2020’de Sergio Gallo’yla tekrar bir araya gelip ‘Liszt to Milhaud: A Journey with Piano Four Hands’, ardından ikiliye İspanyol piyanist ve eğitimci Miguel Ortega Chavaldas’ı ekleyip ‘The 3-Piano Project’ albümlerini kaydetti. Çağdaş repertuvardan oluşan üçlü çalışmasında Server Acim, Adnan Saygun ve Kamran İnce’nin eserlerine de yer verdi. Sanatçı Divine Art’tan yayımlanan son CD’si ‘1847: Liszt in Istanbul’da bestecinin İstanbul’da verdiği konserlerin repertuvarlarından dokuz eseri seslendiriyor. Bunlardan biri de Donizetti’nin Sultan Abdülmecit’e bestelediği marşa Liszt’in yazdığı parafraz. Sanatçının eşi, akademisyen Ömer Eğecioğlu albüm notlarında Liszt’in beş haftalık İstanbul misafirliğini, konserlerini ve albüm repertuvarındaki eserleri anlatıyor.

20 yıl önce evlenip İstanbul’a yerleşen, akademisyenliğin yanı sıra kurduğu üçlülerle ve solo konserler veren Hyun Sook Tekin, 2013’ten bu yana dört albüm kaydetti. 2018’de Lila Müzik’in yayımladığı ‘Schubert - Kış Sonatı’ albümüyle övgü alan Tekin, geçen yıl Brahms repertuvarıyla çıktı müzikseverlerin karşısına. Japon piyanist Satoko Mimura’yla ‘Macar Dansları’nı seslendirdi. Aslında iki piyanistin hayali Schubert’in dört el için eserlerini kaydetmekti. Şimdi buna hazırlanıyorlar. Tekin ayrıca Almanya’dan bir firmayla Schubert’in solo eserlerinden oluşan bir albüm kaydetmek üzere anlaştı. Pandemi nedeniyle ertelenen kayıtların yaz aylarında yapılması planlanıyor.

Marmara Üniversitesi öğretim görevlilerinden Oya Bıyıklıoğlu dijital platformlar sayesinde sesini duyuranlardan. İlk albümü ‘Chopin Collection’ı Gloss Musik, 2020’de yayımlamıştı. 2021’de aynı firmadan Beethoven’ın sonat kayıtlarından ilki, Median Müzik’ten ‘Muammer Sun Çocuk Şarkıları Piyano Eşlikleri’, bu yıl 28 Ocak’ta ise Gloss’tan ‘Erik Satie’ albümü müzikseverlere ulaştı. Bıyıklıoğlu yeni albümünde bestecinin Gnossienne ve Gymnopedie serilerinden ilk üçer eseri yorumluyor.

ADNAN SAYGUN’A SAYGI

Geçen yılın en sevindirici gelişmelerinden biri de kendi eserlerini seslendiren iki piyanistimizin ilk albümlerini yayımlamalarıydı. MSGSÜ Konservatuvarı öğretim üyesi, ödüllü besteci İnci Yakar Birol’un eserleri, icraları geçmişte Almanya ve Türkiye’de karma CD’lerde yer almıştı. Aralık sonunda ÇAĞSAV’ın yayımladığı ‘Saygun’a Saygı’ albümünde Birol, bestecinin eserlerinin yanı sıra kendi çalışması ‘Sesli Kitap’ı yorumluyor. Birol bugünlerde ikinci albümünün repertuvarını hazırlıyor.

Bilkent’te flüt, Bahçeşehir Konservatuvarı’nda piyano ve kompozisyon eğitimi gören Burçe Karaca, bestelerinden oluşan ilk albümünü kendi imkânlarıyla kaydedip elektronik ortamda yayımladı. ‘Moving Along the Blanks’taki besteler Notacini Yayınları’nca ‘Six Songs for Piano’ adıyla kitaplaştırıldı. Müziğini “minimal, neoklasik, sinematik” sözcükleriyle tanımlayan Karaca, ikinci albümünü kaydediyor.