68’li sekiz ressam bir arada

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Ankara’daki Galeri Soyut Çayyolu, ‘68’liler 8 Ressam’ başlıklı sergiye ev sahipliği yapıyor. İbrahim Karaoğlu küratörlüğünde gerçekleşen sergide 68 kuşağının önemli ressamlarından Aydın Ayan, Ergin İnan, Fevzi Karakoç, Hanefi Yeter, Hayati Misman, Resul Aytemür, Veysel Günay ve M. Zahit Büyükişliyen’in eserleri yer alıyor. .

68 kuşağının entelektüel odaklı bir farkındalık ve karşı kültür hareketi yarattığını, kalıcı değerleri edindikleri yeni değerlerle bütünleştirdiklerini belirten küratör Karaoğlu, “Bu etkinlikte yer alan sanatçılar, kendi kuşaklarının içselleşmiş değerleriyle, belleklerindeki izlerle, kendilerine özgü imgelemleriyle, özgün biçemleriyle yarattıkları yapıtları sanatseverlerle buluşturuyor Galeri Soyut’ta” diyor. Sergi 30 Mart’a kadar devam edecek.