'68 dönemi Avrupa sahnelerinde

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18 Mayıs 1973’te Diyarbakır hapishanesinde işkenceyle öldürülen devrimci İbrahim Kaypakkaya’nın hayatını konu alan, İstanbul Dram Tiyatrosu yapımı 'Pukeleka' adlı oyun 30 Nisan'a dek sürecek bir Avrupa turnesine çıktı. Cihan Şan’ın yazıp yönettiği 'Pukeleka/Gül ve Ateş' Avusturya, Almanya, İsviçre, Belçika, Hollanda'nın çeşitli kentlerinde sergilenecek. Oyunda Ergin Düzgün, Serkan Aydın, Neşe Mengüloğlu ve Linda Çandır başlıca rolleri paylaşıyor.

Oyun bir dönemi ele alırken, o döneme damgasını vuran kilit isimler çerçevesinde faşizmi ve direniş zamanlarına yoğunlaşıyor. Aktör Serkan Aydın'ın canlandırdığı Yüzbaşı Altınbilek olayların eksen kişilerinden biri olarak sahnede. Yüzbaşı Altınbilek Deniz Gezmiş, Mahir Çayan, Yusuf Arslan ve İbrahim Kaypakkaya gibi devrimcilerin idam edilmesine sebep olan subay olarak biliniyor.

Oyun 15 Nisan Cuma Zürih'te, 16 Nisan Cumartesi Basel'de, 18 Nisan Pazartesi Stuttgart'ta, 22 Nisan Cuma Liege'de, 23 Nisan Cumartesi Köln'de, 24 Nisan Pazar Rotterdam'da, 29 Nisan Cuma Hamburg'da, 30 Nisan Cumartesi Innsburck'te sahne alacak.