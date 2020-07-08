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Kitap Sanat
AA
Haber Giriş: 08.07.2020 - 19:47,Son Güncelleme:

6 ay uğraştı, sanatıyla böyle farkındalık yarattı

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6 ay uğraştı, sanatıyla böyle farkındalık yarattı
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Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde yaşayan mozaik ustası Mervan Altınorak, çevre kirliliği konusuna dikkat çekmek için hurda otomobil, tır, kamyonet, traktör ve motosikletlerden topladığı 50 bin parçadan 500 kilogramlık 2,5 metre boyunda insan portresi yaptı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan öncülüğünde başlatılan "Sıfır Atık Mavi Projesi"ne destek vermek için hurdacılardan bilye, zincir, çivi, yay, bilye, amortisör, vida, balata, buji veya atık durumdaki malzemeleri toplayan mozaik ustası Altınorak, atölyesinde 6 aylık çalışma sonunda parçaları bir araya getirdi.

6 ay uğraştı, sanatıyla böyle farkındalık yarattı

Çevre kirliliği konusunda farkındalık oluşturmak amacıyla daha öncede çeşitli hayvan figürleri yapan Altınorak, AA muhabirine yaptığı açıklamada, portre üzerinde 6 aydır çalıştığını aktardı.
6 ay uğraştı, sanatıyla böyle farkındalık yarattı

Altınorak, “Hurdacılardan otomobil, tır, kamyonet, traktör ve motosiklet çıkan atık durumdaki parçalarını atölyeme getirerek burada bir araya getirdim.” dedi.

Altınorak, ortaya çıkan figürlerin yurt dışından da ilgi gördüğünü sözlerine ekledi.

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