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500 bin TL ödüllü kısa film festivali sinemaseverlerle buluşacak

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#MÜSİAD#MAFF#Festival
500 bin TL ödüllü kısa film festivali sinemaseverlerle buluşacak
Oluşturulma Tarihi: Mart 17, 2025 14:51

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) tarafından bu yıl ilk kez düzenlenen MÜSİAD Altın Çark Kısa Film Festivali (MAFF), 9-12 Nisan 2025 tarihleri arasında İstanbul’da sinemaseverlerle buluşacak. Atatürk Kültür Merkezi’nde gerçekleşecek festival, 15 farklı kategoride ödüller ve 500.000 TL’yi aşan para ödülü dağıtacak.

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MAFF Jüri üyeleri arasında deneyimli yapımcılar, yönetmenler, oyuncular, akademisyenler ve teknik uzmanlar yer alıyor. Festivalin sanatsal ve teknik açıdan en iyi yapımlarını değerlendirecek jürinin başkanlığını yapımcı Cemil Yavuz üstlenirken, T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürü Birol Güven’de yapay zeka jürisinde yer alıyor.

Festival, En İyi Ulusal Kısa Film, En İyi Uluslararası Kısa Film, En İyi Öğrenci Filmi, En İyi Yapay Zeka Filmi ve En İyi Belgesel gibi kategorilerin yanı sıra En İyi Yönetmen, En İyi Erkek Oyuncu, En İyi Kadın Oyuncu, En İyi Özgün Müzik, En İyi Görüntü Yönetmeni, En İyi Senaryo ve En İyi Kurgu gibi şahsi ödülleri de sahipleriyle buluşturacak. Ayrıca, MÜSİAD Özel Ödülü sektörün duayen isimlerine takdim edilecek. Festivalin yenilikçi ödüllerinden biri olan “En İyi Yapay Zeka Filmi Ödülü” de sahibini bulacak.

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#MÜSİAD#MAFF#Festival

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