500 bin TL ödüllü kısa film festivali sinemaseverlerle buluşacak

Haberin Devamı

MAFF Jüri üyeleri arasında deneyimli yapımcılar, yönetmenler, oyuncular, akademisyenler ve teknik uzmanlar yer alıyor. Festivalin sanatsal ve teknik açıdan en iyi yapımlarını değerlendirecek jürinin başkanlığını yapımcı Cemil Yavuz üstlenirken, T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürü Birol Güven’de yapay zeka jürisinde yer alıyor.

Festival, En İyi Ulusal Kısa Film, En İyi Uluslararası Kısa Film, En İyi Öğrenci Filmi, En İyi Yapay Zeka Filmi ve En İyi Belgesel gibi kategorilerin yanı sıra En İyi Yönetmen, En İyi Erkek Oyuncu, En İyi Kadın Oyuncu, En İyi Özgün Müzik, En İyi Görüntü Yönetmeni, En İyi Senaryo ve En İyi Kurgu gibi şahsi ödülleri de sahipleriyle buluşturacak. Ayrıca, MÜSİAD Özel Ödülü sektörün duayen isimlerine takdim edilecek. Festivalin yenilikçi ödüllerinden biri olan “En İyi Yapay Zeka Filmi Ödülü” de sahibini bulacak.