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Kitap Sanat
Ömer ERBİL - Umut ERDEM / ANKARA
Haber Giriş: 21.02.2021 - 07:00 | Son Güncelleme:

412 eser yurda dönüyor

Umut ERDEM
Umut ERDEM
uerdem@hurriyet.com.tr
Ömer ERBİL
Ömer ERBİL
omer.erbil@hurriyet.com.tr
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Umut ERDEM
Umut ERDEM
uerdem@hurriyet.com.tr
Ömer ERBİL
Ömer ERBİL
omer.erbil@hurriyet.com.tr
412 eser yurda dönüyor
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Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın tarihi eser kaçakçılığıyla mücadele çalışmaları kapsamında 412 eser önümüzdeki hafta Türkiye’ye getirilecek.

Macaristan kolluk birimlerinin 2015 yılında gümrükte bir ihbar üzerine Türk vatandaşının aracında yaptığı aramada tespit ettiği eserler Macaristan Interpol’ü tarafından İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü Interpol-Europol Daire Başkanlığı’na bildirildi. Interpol, eserleri Kültür ve Turizm Bakanlığı’na bildirdi. Kültür Varlıkları Kaçakçılıkla Mücadele birimi, eserlerin Türkiye’ye ait olduğunun belirlenmesi için bir çalışma başlattı. Kaçırılan eserlerin Anadolu kökenli oldukları Ankara Anadolu Medeniyetleri Müzesi Müdürlüğü ile Selçuk Üniversitesi Arkeoloji Bölüm Başkanı Prof. Dr. Ertekin Doksanaltı tarafından hazırlanan uzman raporlarıyla ortaya konuldu.

BÜYÜKELÇİ DESTEĞİ

Roma Dönemi’ne ait mermer heykel başı, mermer figürin, metal, ahşap ve taş buluntular ile birlikte sikkelerden oluşan 412 eserin iadesi Macaristan hükümetinden talep edildi. Macaristan’ın Ankara Büyükelçisi Viktor Matiz iade sürecinin hızlanmasında Kültür ve Turizm Bakanlığı’na büyük destek verdi. Macaristan’a resmi temaslar dolayısıyla gidecek olan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu eserleri Macaristan Dışişleri Bakanı Péter Szijjártó’dan 25 Şubat’ta teslim alarak kendi uçağıyla ülkemize getirecek. Kültür ve Turizm Bakanlığı’na teslim edilecek tarihi miras Anadolu Medeniyetleri Müzesi’nde sergilenecek.

DAVA SÜRÜYOR

Kültür ve Turizm Bakanlığı, olaya karışan vatandaş hakkında da suç duyurusunda bulundu. İstanbul 15’inci Ağır Ceza Mahkemesi tarafından hakkında 5 yıl mahkûmiyet kararı alınan şahsın istinaf yoluna başvurması üzerine bakanlık da yargı süreci devam eden davaya yeniden müdahil oldu.

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Umut ERDEM
Umut ERDEM
uerdem@hurriyet.com.tr
Ömer ERBİL
Ömer ERBİL
omer.erbil@hurriyet.com.tr
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