34 bin 558 çocuğa piyano öğretti

Piyano sanatçısı Ozan Çoban ‘Müzikli Söyleşiler’ projesiyle 34 bin 558 çocuğa ulaşarak, klasik müzik içerikli ve eğitim odaklı etkinlikler arasında büyük bir başarı elde etti. Projeye ilişkin açıklama yapan Çoban “Nitelikli müziğe karşı farkındalık oluşmasının bir lüks değil bir gereklilik olduğunu düşünüyoruz. Dünya vatandaşı olmayı özümsemiş, bilinçli düşünen ve bilimsel yöntemlerle öğrenmeyi ilke edinmiş bir toplum olma yolunda, çocuklarımızın yaşamlarına yaptığımız dokunuşların önemi oldukça büyük” dedi.

300’DEN FAZLA ETKİNLİK DÜZENLENDİ

Ozan Çoban projenin fikrinin ortaya çıkış hikâyesini şöyle anlattı, “Uzun yıllardır çocuklara piyano eğitimleri vermeyi hedefliyordum. Bir gün parkta otururken yanımda genç arkadaşlar müzikler eşliğinde eğleniyor, dans ediyordu. Dinledikleri müzik yaşamlarının bir parçası olmuştu. Ben de piyano ile genç arkadaşlarımızı bir araya toplayabilir miyiz diye düşündüm. Müzikli Söyleşiler projesini böyle bir olayın ardından geliştirdik. Bu yolculukta binlerce çocuğumuza ulaşmamızda rolü büyük olan TEGV başta olmak üzere, EÇEV, Kazımkarabekir Vakfı, ÇYDD, AÇEV, TÖMER gibi değerli takım arkadaşlarımız oldu. Emektar öğretmenlerimiz ve duyarlı okul yönetimleri projeyi hassasiyetle karşıladılar ve bizlere kapılarını açtılar. 2015 yılında başladığımız projede 27 şehir dolaştık. 300’den fazla etkinlik düzenledik. 34 bin 558 çocuğa ulaştık. Amacımız gençleri bu tür etkinliklerde bir araya getirmek” dedi.