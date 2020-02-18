3. Kadın Yönetmenler Film Festivali Programı belli oldu

2019 yılında kadın yönetmenler tarafından sadece 2 bağımsız filmin çekildiğini belirten

festival direktörü Gülten Taranç, film sayılarının gitgide düşmesine dikkat çekiyor. Eylem Kaftan’ın Kovan filmi İlkler Unutulmaz Özel Gösterimi olarak 3. Kadın Yönetmenler Festival’inde gösterilecek. Festival kapsamında iki filminde ilk gösterimi gerçekleşecek. Filiz Temiz Gecikmişin ‘Hayat Ağacı’ belgeseli ve Gözde Hürmeydan’ın kısa filmi ilk kez 3. Kadın Yönetmenler Festivali’nde seyirciyle buluşacak.

Festivalde ayrıca Akademi Kategorisi Emek Ödülü ve Sinema Yazarlığı Kategorisi

Emek Ödülü verilecek. Ödül alan isimler 3 Mart günü düzenlenen ödül töreninde açıklanacak.

Festivalde Prof. Berrak Taranç tarafından ‘Başka Hayalim Film Müziği’, Nurdan Tümbek Tekeoğlu tarafından ‘Filmler için yeni bir kaynak kitlesel fonlama’, Ayşegül Doğan tarafından ‘Kısa Film’, Yönetmen Aysim Türkmen tarafından ‘Kentten Karakter Yaratmak’, Yönetmen Jale İncekol tarafından 1 Sahne 5 Yorum, Psikiyatrist Dr. Hira Selma Kalkan öncülüğünde ‘Sanat Terapisi’ ve yönetmen Çiğdem Sezgin tarafından ‘Senaryo Geliştirme Atölyesi’ düzenleniyor.