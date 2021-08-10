29 yıl sonra yeniden Alarm

Taner Öngür’ün 1976 -1992 yılları arasında yazdığı şarkıları 2021 filtresinden geçirdiği albüm, tüm dijital platformlarda müzikseverlerle buluştu.



ÇEVRE TEMALI ŞARKI



Taner Öngür, 10 senelik Almanya macerasının ardından 1991’de Türkiye’ye dönüp Fuat Güner ve Turgut Berkes’in ortaklığında işletilen F.T. stüdyosunda tonmayster olarak çalışmaya başlamıştı. Stüdyonun boş saatlerinde bir taraftan kendi şarkılarını da kaydeden Öngür, ‘Alarm’ı 1992’de kaset olarak yayımlamıştı. 2016’da albümdeki şarkıları tekrar kaydedip ‘Alarm 16’yı yayımlayan Öngür, sonrasını “Albüme miks yapmak için oturdum fakat birçok parçanın düzenlemesi değişti, yeni fikirler, yeni sololar derken bambaşka bir noktaya vardı. Artık albümün ismi ‘Alarm 21’ olmuştu” sözleriyle özetliyor.



‘Alarm 21’de aslında 1992’de yayınlanan albümle aynı parçalar aynı sözlerle yer alıyor. O yılların ruhunu korumak için sözlere müdahale etmeyi tercih etmeyen Taner Öngür, ilk ‘Alarm’ albümünde yer almayan ‘Limon Sıkılmış Deney’ isimli şarkıyı listeye eklemiş. Bu şarkı Taner Öngür’ün 1973 yılında (Cem Karaca & Moğollar dönemi) Levent’teki grup evinde yaşadığı saykodelik bir deneyi anlatıyor.

Albüme ismini veren ‘Alarm’ çevre temalı bir şarkı. 1964’te Frankfurt’ta yaşadığı dönemde yeni başlayan Yeşiller hareketinden arkadaşlarının küresel iklim değişikliğinden bahsetmesinden çok etkilenen Öngür, ‘Alarm’i yazmıştı.