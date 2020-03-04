27. İstanbul Caz Festivali’nin programı belli oldu

27. İstanbul Caz Festivali sahnesinde müzikseverleri karşılayacak isimler arasında Gregory Porter ve indie rock’ın ‘sahne canavarları’ Foals var.

Festival, bir dönemin caz müziğine enstrümanlarıyla hayat veren dört yıldız ismi, saksofonda Joshua Redman, piyanoda Brad Mehldau, basta Christian Mcbride ve davulda Brian Blade’i bir araya getiren A Moodswing Reunion buluşmasını da müzikseverlerin beğenisine sunuyor.

Caz müziği sahne sınırları dışına çıkararak çimen ve banklara yayan Parklarda Caz bu yıl da ücretsiz olarak parklara caz getiriyor. Fenerbahçe Parkı ve Beylikdüzü Yaşam Vadisi’yle birlikte ilk kez Halıcıoğlu ve Bebek parklarına da uğrayacak Parklarda Caz’la festival, park keyfini müzikle şenlendiriyor.

Festivalin çok sevilen etkinliği Gece Gezmesi Birlikte Güzel’in desteğiyle bu yıl iki kez iki farklı günde ve İstanbul’un iki farklı mahallesinde düzenleniyor. Yaz gecesini renkli bir caz gecesine dönüştüren Gece Gezmesi, katılımcıları müzik rehberliğinde Kadıköy ile birlikte ilk defa Şişhane’de de gezintiye çıkaracak.

Geçen sene seferlerine yeniden başlayan Caz Vapuru bu yıl matine ve suare seferleriyle yaz ortasında müzikseverlere serin bir caz günü yaşatacak.

İstanbul Caz Festivali’nin bu yıl İKSV Alt Kat işbirliğiyle gerçekleştirdiği Çocukça Bir Gün, 12 Temmuz Pazar günü Feriye’de düzenlenecek.