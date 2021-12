2022'de ne okuyacağız?

Haberin Devamı

YERLİ EDEBİYAT

Latife Tekin, Mine Söğüt, Mahir Ünsal Eriş: Yeni senede sevenlerini yeni romanlarıyla buluşturacak, edebiyatımızın etkili kalemlerinden sadece üçü... Üç yazarın da kitapları Can Yayınları’ndan çıkacak.



Kayıp Ağaçların Adası/Elif Şafak/Doğan: Şafak’tan aidiyet ve kimlik, aşk ve travma üzerine büyülü masal tadında yeni bir roman...



Belki de Dünyanın Sonu/Yavuz Ekinci/Doğan: Sultanın ölüm haberini alan bir şehzadenin, sancaktan payitahta, ihtimalden iktidara, ölümden kalıma yaptığı sonsuz bir yolculuk. Doğan Kitap çatısı altından çıkıp 2022’de yerli edebiyat gündemini meşgul edecek yazarlar arasında Nedim Gürsel (Son Yolcu), Gülseren Budayıcıoğlu (Kırmızı Pelerin), Tuna Kiremitçi (Başkomiser Perihan Uygur 2), Cem Kalender (Çürüme) ve Canan Tan da var.





YABANCI EDEBİYAT

EDEBİYAT DIŞI

‘Galiz Kahraman’dan beri okurlarıyla yeni bir buluşma yaşamayan yazar, son romanını yeni yayınevinden çıkaracak...Uğursuz bir şarkı ve sırlı bir ölüm etrafında örülü şaşırtıcı bir roman.Trajikomik seri İstanbul’un geneline taşarak, daha absürt, daha edepsiz bir hikâyeyle sürüyor.Şairden, bir üçlemeye dönüşecek deneme serisinin ilk kitabı... Yayınevinin Türkçe edebiyat serisinden ayrıcaimzalıileyeni romanları çıkacak.yeni romanları Everest etiketiyle raflarda olacak.veda Everest etiketiyle okurla buluşacak.‘Bu Kardan Adam Olmaz’ın yazarından yeni bir öykü toplamı.Usta çizerden, edebiyatçıların metinleriyle zenginleşen bir İstanbul kitabı. Yazar ve çizer Tuncer Erdem de ‘Ben, Bozkır Yeli’ ile resimli anlatılarına yenisini ekliyor. YKY’den çıkacak.Usta yazar, Norveç Edebiyat Eleştirmenleri Ödülü’nü kazanan kitabında, tekdüze hayatını kökünden değiştirmek için çılgınca bir planı uygulamaya girişen devlet memuru Bjørn Hansen’in tuhaf hikâyesini anlatıyor.‘Çerçeve’, ‘Geçiş’ ve ‘Övgü’ romanlarından oluşan üçlemeyle dünya çapında ilgi gören Cusk, son romanı ‘Diğer Ev’de, bir ressamla onu evinde ağırlayan bir kadının gerilimli hikâyesi üzerinden aile, annelik, kadın özgürlüğü ve erkek ayrıcalığı gibi konuları irdeliyor, sanatın yıkıcılığı üzerine çarpıcı sorular soruyor.İspanya’nın büyük yazarının 20 yaşına gelmeden yazdığı ilk romanı...Paris’te yaşayan, -muhtemelen 60’lı yıllar- vasat bir işte çalışan 30’larında bir adam büyük bir mirasa konar. İşinden ayrılır, bir daire satın alır ve varoluşa ilişkin sorgulamalara girişir. Varoluş edebiyatının bu önemli metni aynı zamanda büyük oyun yazarı Ionesco’nun tek romanı.2020 Booker Ödülü de dahil olmak üzere çok sayıda prestijli ödülün sahibi olan bu ilk roman 80’lerin Glasgow’unda genç bir kadın ve onun farklı oğlunun hayatından sarsıcı bir kesit sunuyor. Ocakta...‘Normal İnsanlar’ ile fırtınalar koparan Rooney, yeni romanında iki genç kadının sanat, hayat, arkadaşlık ve anlam üzerine arayışlarını ele alıyor...Otobiyografik kurmaca türünün en önemli yazarı ‘Yalın Tutku’yla yoğun bir aşk hikâyesini kısa ama özlü bir üslupla anlatırken ‘Babamın Yeri’nde babasıyla ilişkisini irdeliyor.Moğolistan edebiyatının en saygın eseri kabul edilen ve uluslararası çoksatan olan eser, kırsalda yaşayan basit insanların da olağanüstü hikâyelerinin olabileceğini gösteren bir dil ve kurguya sahip.‘Çocukluk’ ve ‘Gençlik’ ile heyecan verici ve duygu yüklü bir okuma sunan Danimarkalı yazarın ‘Kopenhag Üçlemesi’nin son parçası...William Lindsay Gresham’ın Guillermo Del Toro tarafından sinemaya uyarlanan bu polisiye-gerilim romanı, çağdaş gizem edebiyatının en önemli örneklerinden. İnsanları manipüle etmek konusunda özel bir yeteneği olan Stan Carlisle’ın yükselişiyle düşüşünün öyküsünü anlatan roman, bizi karanlık karnavalların, tuhaf gösterilerin dünyasına götürüp insanların içinde saklanan canavarlıkları ortaya döküyor.Kararlı bir feminist ve aktivist olan Morgan’ın en göz alıcı kitaplarından. Ursula Le Guin’in de gözde kitaplarından biri... Dünyanın değişimi içinde dengeyi arayan bir metin... Şubatta.Sırp-Amerikalı yazardan, çok genç yaşta yazdığı ve ödüllerle karşılanan ilk romanı ‘Kaplanın Karısı’ndan sekiz yıl sonra; Vahşi Batı’da geçen, düşle gerçeği ustaca harmanlayan bir roman.Çağdaş edebiyatın yetenekli isimlerinden Rachel Kushner’ın; Booker adayları arasında yerini alan, Fransa’da Prix Medicis Etranger’ye layık görülen romanı, kadınlar hapishanesinde geçen sert ve sarsıcı bir öykü.Dört yazar da Türkçe okuruyla bu sene içinde Everest Yayınları çatısı altında tanışacak.‘Gece Yarısı Kütüphanesi’ ile milyonları peşinden sürükleyen yazardan bir başka çoksatan... Hayatın içindeki mutluluğa ve insan doğasına dair bir roman. Martta...Kuzey İrlandalı, ödüllü romancının 2020 The Women’s Prize For Fiction kazananı olan kitabı, nisanda raflarda. Shakespeare’in, 11 yaşında ölen oğlu Hamnet üzerine kurgusal bir roman.Amerikalı popüler yazarın yeni kitabı, yeni yılın ilk aylarında Türkçede olacak.Gerilim türünün büyük isminden; dünyanın en iyi nişancılarından Billy Summers adlı seri katilin hikâyesi... King’in ‘Azrail Koşuyor’u da yılın kitaplarından olacak.sevdalıları yazarın Doğan Kitap’tan çıkacak öyküleriyle, popüler yazareğlenceli dilini sevenler ise DEX etiketiyle gelecek kitabıile şenlenecek.‘Yeryüzünde Bir An İçin Muhteşemiz’ ile kalbinden vurulanlara müjde, Vietnamlı şair-yazarın T.S Eliot ödülü alan şiir kitabı harfa’nın 2022’de çıkaracağı ilk kitap olacak.Avustralya’nın saygın yazarlarından Murnane’in başyapıtı, film yapmak için Avustralya’nın iç ovalarına seyahat eden bir yönetmenin iç dünyasına giriyor. harfa okurları Kanadalı yazar Marian Engel ile de tanıştıracak. 1970’lerde ilk yayımlandığında çok tartışılan, erotik bir başyapıt olarak selamlanan ‘Ayı’ ile... Duygu Akın’ın çevirisinden.Gazeteci-yazar Yenal Bilgici referanslarla, yaşadığımız ‘tuhaf zamanların’ bir çerçevesini çiziyor. Belirsizliklerin bizi birbirimize bağlanmaya değil birbirimizden korkmaya ittiğine dikkat çekiyor.

Tedavi Harikaları/Daniel M. Davies/YKY: İmmünoloji profesörü Davies’ten immün sistemin işleyişi, aşıların tarihi, yeni gelişmeler üzerine bir çalışma. 2018 Science Book Prize’ın kısa listesindeydi.



Her Şey Yerli Yerinde/Oliver Sacks/YKY: Oliver Sacks’ın ölümünden sonra derlenen yazılarından oluşan kitapta nörolog-yazarın geniş ilgi alanları bir kez daha gözler önüne seriliyor. Sacks’ı üne kavuşturan vaka incelemelerinin yanı sıra çocukluk anılarından doğaya olan tutkusuna uzanan bir seçki.

Haberin Devamı

Adaletsizliğin Veçheleri/Judith Nisse Shklar/çev.Nebi Mehdiyev/Vakıfbank Kültür: Harvard Üniversitesi Hukuk Fakültesi öğretim üyesi Judith Shklar adaletsizliğin felsefesini irdeliyor, Antik Yunan’dan Aziz Augustinus’a, Thomas Aquinas’tan modern klasiklere uzanan bir seyir içinde adaletsizlik fikrinin izini sürüyor.





ANI VE BİYOGRAFİ

Emek alanında çağın en yakıcı meselelerinden olan ‘freelance çalışma’ya dair bir inceleme.Astrofizik dünyasının yükselen yıldızı Katie Mack fiziki anlamda ‘evrenin sonunu’ getirecek ihtimalleri ele alıyor. Nisanda...Mevsiminde Yemek /Aydan Üstkanat/Altın: ‘Yemek filozofu’ Üstkanat, hangi besinin ne zaman tüketileceğini lezzetli tariflerle anlatıyor.Çoksatan yazar, doktor, sosyolog Christakis, tarihsel salgınlardan ve araştırmalardan yararlanarak koronavirüs pandemisinin çıkışına ve yaşama şeklimizi nasıl değiştireceğine dair bir bakış sunuyor.Ayrıntılı bir zaman dizini ve açıklamalarla Osmanlı’yı paylaşmaya hazırlanan, Birinci Dünya Savaşı’nı kazanmış ‘büyük devletler’in beklentilerinin nasıl sonuçsuz kaldığını anlatan bir çalışma. Osmanlı’nın çöküşünü yazmaya hazırlanan tarihin nasıl tersine çevrildiği kronolojik olarak sunuluyor.Tarihe eğlenceli bir dille yaklaşan araştırmacı-yazar yeni çalışmasında bir türlü vazgeçemediğimiz alışkanlıklarımızın tarihi arka planlarının yanı sıra antropolojik, sosyolojik ve psikolojik kökenlerini irdeleyecek. Yayınevindenimzasıyla çıkacak bir diğer ilgi çekici çalışma ise köklü eğitim kurumu Robert Koleji’nin tarihine dair kapsamlı bir kitap olacak.Kent tarihi üzerine detaylı çalışmalara imza atan Akıncı, Yeniköy’ün semt monografisini, kendi tanıklıkları eşliğinde anlatıyor.İnsan hakları savunucusu, avukat Eren Keskin’in biyografisi...Anı türündeki kitabıyla okurla buluşacak.Ressam, heykeltraş ve oyuncu üç sanatçı... Zamanlarına damga vurmuş bu üç kadının hayatlarına dair üç ayrı kitap... Üç güçlü kadının zihinlerinde, Orçun Türkay ve Sosi Dolanoğlu’nun çevirileriyle dolaşacağız.Amerikalı feminist aktivist-yazar Solnit, son kitabında George Orwell’in pek bilinmeyen bahçıvanlık ve doğa tutkusundan hareketle, yazarın politik ve antifaşist taraflarına ışık tutuyor ve karşımıza başka türlü bir Orwell portresi çıkarıyor.