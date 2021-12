2021’in en iyi 30 sergisi

Haberin Devamı

1. İpek Duben, ‘Ten, Beden, Ben’, SALT Beyoğlu

Usta sanatçı İpek Duben’in 40 yılı aşan sanat pratiğini yansıtmak üzere hazırlanan Türkiye’deki en kapsamlı sergisi ‘Ten, Beden, Ben’, erkek şiddetinden toplumsal cinsiyete, yerinden edilme ve göçten tüketim alışkanlıklarına uzanan konuları irdeleyen sanatçının üretimine yeni bir bakış sunuyor. Duben’in 1980’lerin başındaki resim ve desenlerinden 2020 tarihli ‘Melekler ve Soytarılar’a birçok işini bir araya getiren sergi, 3 Nisan 2022’ye kadar görülebilir.

2. Etel Adnan, ‘İmkânsız Eve Dönüş’, küratörler: Serhan Ada ve Simone Fattal, Pera Müzesi

Babası Atatürk’ün sınıf arkadaşı, annesi İzmirli bir Rum olan Beyrutlu ressam, şair, yazar Etel Adnan’ın ‘İmkânsız Eve Dönüş’ başlıklı retrospektif sergisi, sanatçının savaş, sürgün, göç, kayıplarla geçen yaşamına ve çok katmanlı dünyasına ışık tutuyordu. Serginin eşküratörü Serhan Ada, geçen ay hayata veda eden sanatçıyla ilgili, “Etel’in tüm eseri bir şiirdir. Bildiğimiz şiir biçiminde, manzum olmayanlar da dahil. Zaten tüm görsel eseri de renklerle yazılmış bir şiir değil mi?” diyor.



3. Memed Erdener, ‘Ütopik Bürokratik’, Zilberman İstanbul

Eleştirel, ironik işleriyle tanınan Memed Erdener (bilinen adıyla Extramücadele), ‘Ütopik Bürokratik’ başlıklı sergisinde, gelecekte bir ülkenin kurumlarının (‘Bireyi Kitleyi Oluşturma Görevinden Caydırma Kurulu’, ‘Gelecek Zamanın Hikâyesi Bakanlığı’, ‘Şeylere Kendi Varlık Nedenlerini Verme Dairesi’ gibi) tabelalarını sanatseverlere sunmuştu.

Haberin Devamı

4. Candeğer Furtun Retrospektif Sergisi, küratör: Selen Ansen, Arter, 17 Nisan 2022’ye kadar...

5. ‘Dün, Bugün, İstanbul’, küratör: Murat Germen, Sabancı Müzesi

6. ‘Ben, Sen, Onlar - Sanatçı Kadınların Yüzyılı’, küratör: Deniz Artun, Meşher, 27 Mart 2022’ye kadar...

7. CANAN, ‘Hayal-i Âlem’, Odeabank O’art

8. Komet, ‘Resim Sergisi’, Dirimart

9. Selçuk Demirel, ‘Bir Ağacın Altında’, Galeri Nev İstanbul

10. Ahmet Öğüt, ‘It can and has been’, Dirimart

11. Bir Zamanlar Kavranamayan, Protocinema 10. Yıl Özel Sergisi, Beykoz Kundura

12. Neş’e Erdok, Yapı Kredi Bomontiada

13. Şafak Şule Kemancı, ‘bütün kuşlar benim bahçeme gelir’, küratör: Sınır/sız, Depo İstanbul

14. ‘Türk Resminin Bohem ve Asi Fırçası: İbrahim Çallı’, proje direktörü: Fahri Özdemir, İzmir Folkart Gallery, 17 Nisan 2022’ye kadar...

15. Emre Hüner, ‘[ELEKTROİZOLASYON]: Ölüminyüm Hipernotlar’a Kaydedildi’, küratör: Aslı Seven, Arter, 31 Aralık’a kadar...

16. ‘Zevk Meselesi’, küratör: Ulya Soley, Pera Müzesi

17. Fahrelnissa Zeid, ‘Fırtınaya Doğru’, Bozlu Art Project

18. ‘Doğa, Bahçeler, Düşler’, İzmir Arkas Sanat Merkezi, 30 Ocak 2022’ye kadar...

19. Beril Anılanmert, ‘Seyir Defteri’, İş Sanat Kibele Galerisi, 8 Ocak 2022’ye kadar...

20. Yaşam Şaşmazer, ‘ya da’, Zilberman Gallery

21. ‘Şehzade’nin Sıra Dışı Dünyası: Abdülmecid Efendi’, Sabancı Müzesi, 1 Mayıs 2022’ye kadar...

22. ‘BURASI’, küratör: Kevser Güler, Yapı Kredi Kültür Sanat, 27 Şubat 2022’ye kadar...

23. ‘Paylaşılan Kutsal Mekânlar’, Ankara CerModern

24. ‘Göze Parmak’, küratör: Alper Turan, Protocinema-Poşe sanatçı inisiyatifi işbirliğiyle, Bereketzade Hacı Ali Sokak, No: 8 Daire: 6, Beyoğlu-İstanbul

25. Fatoş İrwen, ‘Olağan Zamanın Dışında’, Depo İstanbul ve Karşı Sanat Çalışmaları

26. ‘Günün Sonunda’, Eskişehir OMM

27. ‘Saint-Joseph: Fevkalade Bir Makinenin Kalbi - Biçimler, Sahneler ve Öykülerle 150 Yıllık Bir Pedagosi Hikâyesi’, küratör: Aslı Seven, Saint-Joseph Fransız Lisesi, 21 Ocak 2022’ye kadar görülebilir.

28. Defne Tesal, ‘Tereddüt’, Pilevneli Dolapdere

29. Şeniz Polat, ‘Alan Savunması’, Büyükdere35

30. Serkan Taycan, ‘Kente Doğru’, Müze Gazhane, Ocak 2022’ye kadar...

SERGİ JÜRİSİ:

Ayşegül Sönmez, Cem Erciyes, Ege Işık Özatay, Evrim Altuğ, Fisun Yalçınkaya, Irmak Özer, Kültigin Kağan Akbulut, Merve Akar Akgün, Rana Kelleci ve Hürriyet Kitap Sanat ekibi