2020'nin en iyi 15 çocuk kitabı

Çayırın En Tuhaf Vadisi

1. Pırıltılı ile Kokuş - Andreas

Steinhöfel, çev.: Olcay Maden Ünal, Tudem: Sıradan bir ötekileştirme ve tektipleştirme hikâyesinden yola çıkarak satır aralarında arkadaşlığın tarifini yapan, mizah dozu yüksek, sıradışı bir kedi-fare oyunu.























2. Çayırın En Tuhaf Yuvası - Ahmet Bük, Vaghar Aghaei, Can Çocuk: Üç benzemezi bir yuvada buluşturan Ahmet Büke, aile olmak ve birlikte yaşam alanı kurmak üzerine düşündürürken normları sorgulatan sevgi dolu bir hikâye anlatıyor.

3. Olağanüstü Özgürlük Makineleri - Kirli Saunders, Matt Ottley, çev.: Lara Sarı, Hippo Kitap: Bütün dünyayı ve daha ötesini ayaklarımızın altına seren kitaplara şiirsel bir övgü. Sınırlarla örülü dünyada kendi özgürlük makinesini yaratan bir çocuğun makinesiyle çıktığı yolculuklar, sınırsız evrenlerin anahtarını arayan herkese ilham veriyor.



4. Nice Ninenin Zeytini, Şafak Okdemir, Çınar Yayınları: Şafak Okdemir, resimleriyle kalplere işleyen bir mücadele anlatırken masalsız ve ağaçsız kalmamak için sormamız gereken can alıcı soruyu işaret ediyor: Bu dünyanın gerçek sahipleri kim?



5. Bir Kavanoz Mutluluk - Davide Cali, Marco Soma, çev.: Hilâl Aydın, Uçanbalık Yayınları: Tüketim alışkanlıklarımızı ve maddiyata dayalı hazır mutluluk formüllerini hicveden öykü, mutluluğun es geçtiğimiz küçücük ayrıntılarda gizli olduğunu hatırlatıyor.



6. Mutluluk Hediyesi - Filiz Özdem, Fethi Yılmaz, YKY: Su damlacığından saraylar, şövalye fareler ve daha bir dolu sürprizle düşler âleminin sınırlarında gezinen ‘Mutluluk Hediyesi’, mutluluğu paylaşmaya bambaşka bir pencereden bakıyor. Fethi Yılmaz’ın rüya gibi çizimleriyle.



7. Arka Sıradaki Çocuk - Onjali Rauf, çev.: Nihal Tokinan Gökçe, Doğan Egmont: ‘Arka Sıradaki Çocuk’, göç ve mülteciliği sınıflarına yeni gelen ‘yabancı’ arkadaşlarını tanımaya çalışan bir grup çocuğun gözünden, kâh güldürüp kâh ağlatarak anlatırken umudu yüceltmeyi unutmuyor.



8. Doğaya Fısıldayan Çocuklar - Luigi Ballerini, çev.: Tülin Sadıkoğlu, Günışığı Kitaplığı: Ancak dostluğun dilinden konuşanların ve doğanın fısıldadıklarını kalbinde duyanların çözebileceği gizemler barındıran, dokunaklı ve sevgi dolu bir arkadaşlık hikâyesi.



9. Ormanda Çay Partisi - Akiko Miyakoshi, çev.: Melek Kaba, Meav Yayınları: Dupduru metni ve göz alıcı çizimleriyle okuru fantastik bir kış evrenine götüren ‘Ormanda Çay Partisi’, taşıdığı Kırmızı Başlıklı Kız ve Alice Harikalar Diyarında esintileriyle modern bir peri masalı.



10. Sığınak - Joy Cowley, çev.: Ceren Özcan, Uyurgezer Kitap: Savaşın çocuklar üzerindeki etkileri, kardeşlik, güven ve aile bağları üzerine bizi yeniden düşünmeye davet eden Cowley’den çok katmanlı, duygu dolu bir roman.



11. Enno ya da Asfalttaki Karahindiba - Astrid Frank, çev.: Semra Pelek, Kırmızı Kedi Çocuk: Hassas bir çocuğun toplum ve aile içinde yaşadığı zorlukları yaratıcı ve eğlenceli bir dille anlatan Astrid Frank empati, özsaygı, duyarlılık, sezgiler ve farklılıklara çocukların tarafından bakıyor.



12. Öykü Ağacı - Claudio Gobbetti, Diyana Nikolova, çev.: Lori Sis Kalaycı, Arden Yayınları: Tüm öykülerin hikâyesini anlatan ‘Öykü Ağacı’, kitapların düşler ülkesinde tomurcuklanıp okurları rüyalarına uzanan büyülü yolculuğuna çıkarıyor.

13. Tavşanla Yolculuk, Benjamin Tienti, çev.: Olcay Geridönmez, Ginko Çocuk: Çetrefilli sorunlara değinmekten kaçınmayan Tienti, farklı sorunlarla baş etmekte zorlanan kırılgan iki ergeni yanlarında bir tavşanla kovalamacalar, sürprizler ve birbirinden ilginç karşılaşmalarla dolu nefes kesici bir yolculuğa çıkarıyor.



14. Her Şakaya Gülünür mü?, Her Söze Güvenilir mi? - Özge Özdemir, Redhouse Kidz: Bir grup felsefe kulübü öğrencisi her kitapta farklı bir konuyu masaya yatırarak, tartışma, akıl yürütme, eleştirel düşünce gibi felsefi süreçleri tüm doğallığıyla önümüze seriyor.



15. Neden Çocuk Kitapları Okumalıyız - Katherine Rundell, çev.: Şiirsel Taş, Domingo Çocuk: Çocuk kitapları okumanın “yetişkin gözüyle okuduğumuzda farklı bir simya yakalayacağımız zenginliklerle dolu bir mücevher kutusunu” açmak demek olduğunu anımsatan bir kitap...