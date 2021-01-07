2020'De kitap sayısı arttı: Kişi başına 7.6 kitap

TELİF Hakları Genel Müdürlüğü’nün verilerine göre, süreli olmayan yayın bandrol satışı bir önceki yıla oranla 2020’de yüzde 2.26 artarak 433 milyon 213 bin 632’ye yükseldi. Eser türlerine göre en fazla satışı yine eğitim kategorisi oluşturdu. Eğitim alanında 228 milyon 730 bin 321 adet bandrol satışının yapıldığı 2020 yılında; yetişkin kategorisinde 90 milyon 201 bin 549, çocuk-gençlik kategorisinde 44 milyon 763 bin 278, yetişkin kurgu kategorisinde 32 milyon 354 bin 331, inanç kategorisinde 26 milyon 693 bin 426, akademik alanda 5 milyon 514 bin 246 ve ithal yayın kategorisinde de 4 milyon 956 bin 481 adet bandrol satıldı. Millî Eğitim Bakanlığı’nın ücretsiz dağıttığı kitap sayısı 2020’de 200 milyon 373 bin 721 oldu. Yayınların 123 milyon 318 bin 697’sini ilköğretim, 77 milyon 55 bin 24’ünü ortaöğretim ders kitapları oluşturdu.

633 MİLYON 587 BİN 353 ADET KİTAP ÜRETİLDİ

Türkiye’de 2020 yılında toplam 633 milyon 587 bin 353 adet fiziki kitap üretimi yapıldı. Dijital platformlardan indirilen kitaplar, bandrol alınması zorunlu olmayan kapak hariç toplam 48 sayfayı geçmeyen ve okul öncesi ilköğretim ile ortaöğretime yönelik eğitim amaçlı süreli olmayan yayınlar ile kütüphanelerden ödünç alınan, şahıslar arasında ödünç verilen ya da değiş tokuşu yapılan kitaplar hariç, kişi başına düşen fiziki kitap sayısı 2020 yılında yüzde 7.6’ya yükseldi.

679 YAPIMCI BELGESİ VERİLDİ

Telif Hakları Genel Müdürlüğü tarafından 2020 yılında 378’i sinema, 301’i müzik olmak üzere toplam 679 adet yapımcı belgesi verildi. Yapımcı belgelerinin süreleri göz önüne alındığında, 2020 sonu itibarıyla önceki yıllardan günümüze geçerliliği devam eden belge sayısı bin 715 adet oldu. Hak sahiplerinin talebi doğrultusunda gerçekleştirilen isteğe bağlı kayıt-tescil işlemlerinde ise yüzde 2 oranında artış yaşandı ve 2020 yılında toplam sayı bin 336’ya yükseldi. Eser sahiplerinin isteğine bağlı tescil işlemlerinden en çok yararlanan hak sahibi grubu, ilim edebiyat eseri sahipleri oldu. Verilere göre 2020 yılında 601 ilim edebiyat eseri tescil edilirken, 165 güzel sanat eseri, 447 bilgisayar programı, 42 musiki ve 81 adet sinema eserinin tescili yapıldı.