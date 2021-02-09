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Kitap Sanat
Haber Giriş: 09.02.2021 - 07:00 | Son Güncelleme:

20 yılın özeti

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20 yılın özeti
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İş Sanat, 20 yıllık sahne geçmişinden bir seçkiyi sanatseverlerin ilgisine sunuyor.

‘Hatırlıyorum: İş Sanat’ın İlk 20 Yılı’ başlıklı sergi, klasik müzikten caza, danstan çocuk oyunlarına, şiir ve hikâye dinletilerinden yerli projelere uzanan etkinliklerin video, afiş, broşür ve fotoğrafları yer alıyor.

İş Sanat Genel Müdürü Zuhal Üreten, “Geçen zaman içinde İş Sanat sahnesinde hem ülkemizden hem de dünya sahnelerinden pek çok değerli sanatçıyı ağırladık. Pandeminin yarattığı koşullar nedeniyle 21. sezonumuzu dijital platformlara taşıdık, ne mutlu ki sanatı destekleyebiliyor, çevrimiçi de olsa sanatçıları izleyicilerle bir araya getirebiliyoruz.

Bize yıllardır verdikleri destekle yanımızda olduklarını hissettiren İş Sanat severlere hazırladığımız bu sanal sergimizle canıgönülden teşekkür etmek istedik” dedi.

Sabri Tuluğ Tırpan’ın bu sergi için özel olarak bestelediği müzik eşliğinde gezilebilen ‘Hatırlıyorum: İş Sanat’ın İlk 20 Yılı’nın tasarım ve uygulaması Tetrazon Müze Sergi Tasarım tarafından gerçekleştirildi. Sergi www.issanat.com.tr adresinden ziyaret edilebilir.

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