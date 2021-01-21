2 bin yıllık mozaikle yakalandılar

Teknik takibin ardından şüphelilerin aracı önceki gün Gökçeyurt Mahallesi’nde durduruldu. Otomobilde yapılan aramada, Roma dönemine ait 2 bin yıllık olduğu değerlendirilen mozaik ele geçirildi. Otomobilde bulunan Ö.B., E.K., E.U. ve Z.C. gözaltına alındı. Mozaik incelenmek üzere İzmir Müze Müdürlüğü'ne teslim edildi.