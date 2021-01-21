DHA
Son Güncelleme:
2 bin yıllık mozaikle yakalandılar
İZMİR İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kemalpaşa ilçesinin kırsal Halilbeyli Mahallesi’nde tarihi eser satışı yapılacağı bilgisi üzerine harekete geçti.
Teknik takibin ardından şüphelilerin aracı önceki gün Gökçeyurt Mahallesi’nde durduruldu. Otomobilde yapılan aramada, Roma dönemine ait 2 bin yıllık olduğu değerlendirilen mozaik ele geçirildi. Otomobilde bulunan Ö.B., E.K., E.U. ve Z.C. gözaltına alındı. Mozaik incelenmek üzere İzmir Müze Müdürlüğü'ne teslim edildi.
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle