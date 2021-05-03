17. İstanbul Bienali’ni dinliyorum...

İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV) tarafından, 2007-2026 Bienal Sponsoru Koç Holding’in desteğiyle düzenlenen 17. İstanbul Bienali, Mayıs ayında radyo dalgalarıyla yayılmaya başlıyor. Bienalin hem katılımcısı hem de mekânlarından biri olarak konumlanacak Açık Radyo 95.0’da dinleyicilerle buluşacak Radyo Bienal başlıklı serinin ilk programı, 3 Mayıs Pazartesi günü 15.30’da yayımlanacak.

17. İstanbul Bienali katılımcılarının Açık Radyo’ya özel üretecekleri işler, arşiv sesleri, ses müdahaleleri, söyleşiler ve şiir okumalarını içerecek program vasıtasıyla, bienal kapsamındaki pek çok projeye ait farklı üretimler bienal izleyicisiyle ilk defa Açık Radyo 95.0 üzerinden buluşma imkânı bulacak. Zeyno Pekünlü tarafından hazırlanan 17. İstanbul Bienali’nin kamusal programı da farklı disiplinlerden birçok sanatçı, araştırmacı, akademisyen ve edebiyatçıyı Açık Radyo’da konuk edecek.

3 Mayıs’tan itibaren, 25 Ekim’e kadar her pazartesi 15.30-16.30 saatleri arasında Açık Radyo 95.0’da yayımlanacak Radyo Bienal programının kayıtları acikradyo.com.tr adresi üzerinden, dünyanın her yerinden dinlenebilecek.

Radyo aracılığıyla sadece görsel sanatçıların değil, düşünürlerin, yazarların, araştırmacıların, akademisyenlerin ve diğer uzmanların da dâhil olacağı 17. İstanbul Bienali, bu sayede güncel sanatın sınırlarını genişletecek ve dijital ortamda daha geniş kitlelere seslenebilecek. Küratörlüğünü Ute Meta Bauer, Amar Kanwar ve David Teh’in üstlendiği 17. İstanbul Bienali, ölçeği, yöntemi ve hedefleri açısından önceki edisyonlardan farklı bir yapıda gerçekleştirilecek.