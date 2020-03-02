Ahmet Mümtaz Taylan'dan öğretmenlere: Birer fırtına kuşu olun

Eğitimde Edebiyat Semineri’ne bu yıl 45’ten fazla il ve ilçeden, 600’ü aşkın öğretmen, eğitim yöneticisi, kütüphaneci ve akademisyen katıldı.

Gülten Dayıoğlu, ‘Öğretmenlikten Edebiyata Bir Ömür’ başlıklı konuşmasıyla günün açılışını yaptı.

Dayıoğlu, “Sorunları algılama ve çözüm üretme bilincimiz, nitelikli kitaplarla gelişiyor.

Nitelikli kitaplar, yaşam koçumuzdur” dedi. Yazar, topluma değer katan sıra dışı insanlar yetiştirmenin hedeflenmesi gerektiğini belirtti.

Ahmet Mümtaz Taylan, öğrencilikten sanat hayatına uzanan yoldaki en unutulmaz anılarını izleyicilerle paylaşırken “Eğitime güvenmem, çünkü güdümlü bir iştir. Ama öğretmen öyle değildir. Bu oyunu bozsa bozsa öğretmen bozabilir. Soru soran, merak eden ve eleştiren gençleri ancak bir öğretmen yetiştirebilir” ifadesini kullandı. Taylan, eğitimcilere, farklılıklara saygı gösteren ve bunu koruyan bir fırtına kuşu olmaları yönünde önerilerde bulundu.