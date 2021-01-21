100’üncü yılında çok özel Hercule Poirot seti

Hercule Poirot karakteri ile tanıştığımız, Agatha Christie’nin ilk romanı olan ‘Ölüm Sessiz Geldi’ yayımlanalı 100 yıl oldu. Altın Kitaplar Yayınevi, ‘polisiye kraliçesi’nin en sevilen roman kahramanlarından Hercule Poirot’nun 100 yıllık macerasına yaraşır bir projeyi okurların beğenisine sunuyor. Poirot Seçkisi Seti, sürükleyici kurgusu ve dikkat çekici konularıyla her döneme hitap eden ‘Ölüm Sessiz Geldi’, ‘Nil’de Ölüm’, ‘Roger Ackroyd Cinayeti’, ‘Acı Kahve’, ‘Doğu Ekspresinde Cinayet’ ve ‘Cinayet Alfabesi’ romanlarından oluşuyor.

POIROT SEÇKİSİ SETİ

Agatha Christie

Çeviren: Çiğdem Öztekin

Altın Kitaplar, 2021

1576 sayfa, 350 TL.

(Özel Kutu/Ciltli-Şömizli)