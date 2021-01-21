100’üncü yılında çok özel Hercule Poirot seti
‘Polisiye edebiyatın kraliçesi’ Agatha Christie’nin sevilen karakteri Hercule Poirot’nun kaleme alınmasının 100. yılı şerefine özel kutulu, ciltli-şömizli Poirot Seçkisi Seti çıktı.
Hercule Poirot karakteri ile tanıştığımız, Agatha Christie’nin ilk romanı olan ‘Ölüm Sessiz Geldi’ yayımlanalı 100 yıl oldu. Altın Kitaplar Yayınevi, ‘polisiye kraliçesi’nin en sevilen roman kahramanlarından Hercule Poirot’nun 100 yıllık macerasına yaraşır bir projeyi okurların beğenisine sunuyor. Poirot Seçkisi Seti, sürükleyici kurgusu ve dikkat çekici konularıyla her döneme hitap eden ‘Ölüm Sessiz Geldi’, ‘Nil’de Ölüm’, ‘Roger Ackroyd Cinayeti’, ‘Acı Kahve’, ‘Doğu Ekspresinde Cinayet’ ve ‘Cinayet Alfabesi’ romanlarından oluşuyor.
POIROT SEÇKİSİ SETİ
Agatha Christie
Çeviren: Çiğdem Öztekin
Altın Kitaplar, 2021
1576 sayfa, 350 TL.
(Özel Kutu/Ciltli-Şömizli)
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