Kınalıada'da denize girilebilecek 3 yer

Prens adalarının en küçüğü olan Kınalıada, sessiz ve sakin zaman geçirmek isteyenlerin gözde lokasyonlarından biri. Yaz aylarında kış aylarına göre daha kalabalık olan adada deniz ve güneş keyfi yapacak pek çok plaj bulmak mümkün. Şirin sokakları ve huzuru bulabileceğiniz sevimli mekanları ile öne çıkan adada bisiklet turu ile adayı gezmek de çevreyi keşfetmek için en iyi alternatiflerden biri. Kınalıada'ya gelmişken en tepedeki Manastırı görmeden adadan ayrılmamalısınız. Faytonun olmadığı tek ada olan Kınalıada yürüyüş yapmak için de oldukça uygun.

İşte Kınalıada'da denize girilebilecek plajlar;

1. Ayazma Plajı

Yeni dekore edilmiş haliyle hem şık hem de konforlu bir plaj haline gelen Ayazma plajı adanın en çok tercih edilen plajı konumunda. Saunası, barları, spor salonu ve havuzu ile her isteğinizi karşılayacak olan mekanda restoran kısmı da oldukça fazla yemek alternatifine sahip. Adanın arka tarafında yer alan bu plaja yokuş çıkarak adadan yürüyebileceğiniz gibi küçük tekneler vasıtasıyla da ulaşabilirsiniz. Bütün gün deniz keyfi yapmak için Ayazma plajı adanın en iyilerinden.

2. Kamos Beach

Kınalıada'nın Manastır koyunda yer alan Kamos beach'te denizin yanında havuza girme imkanı da var. Adaya iskeleden ücretsiz teknelerle gidilebildiği gibi yürüyerek ulaşmak da mümkün. Zaman zaman aktivite ve konserlere ev sahipliği yapan plajın denizi biraz taşlık olsa da temizliğiyle dikkat çekiyor. Günübirlik denize girilebilecek bir mekan olan Kamos beach'te yiyecek alternatifleri bulmak da mümkün. Plaj erken saatlerde dolmaya başladığı için erken gitmek şezlong bulma konusunda size kolaylık sağlar.

3. Kınalıada Kumluk Plajı

Sığ ve kumluk bir denize sahip olan plaj özellikle çocuklar için rahat bir deniz keyfi sağlıyor. Sahilde akşama kadar eğitimli cankurtaranların hizmet verdiği plajda ayrıca acil durumlara karşı ambulans bulmak da mümkün. Kınalıada iskelesinden ücretsiz teknelerle kumluk plaja ulaşılabildiği gibi yürüyerek de plaja gelebilirsiniz. Plaj içerisinde yer alan restoran ve büfelerden sıcak ve soğuk içeceklerin yanında öğle ve akşam yemeği seçenekleri bulmak da mümkün.