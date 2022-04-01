KIBRIS İMSAKİYE 2022: Kıbrıs'ta sahur ve iftar saat kaçta? Ezan ne zaman okunacak? İşte sahur, imsak ve iftar vakitleri

Haberin Devamı

Kıbrıs imsakiye 2022 ile Kıbrıs'ta iftar saati ve sahur vakti saat kaçta? sorusu Müslümanların gündemine geldi. Ramazan ayının ilk gününde 2022 Kıbrıs iftar saati, sofra başında toplanıp oruçlarını açacağı saati merak eden Müslümanların odaklandığı konulardan oldu. Oruçların açılıp duaların edileceği Kıbrıs iftar saati sonrasında sahur vakti için bekleyişe geçecek olan binlerce kişi, Kıbrıs sahur ve imsak vakitleri üzerinden sahura kaçta kalkılacağını öğrenecekler. İşte, Kıbrıs iftar saat kaçta yapılacak sorusunun cevabı ve Ramazan imsakiyesi bilgileri

KIBRIS RAMAZAN İMSAKİYESİ VE İFTAR-SAHUR SAATLERİ BİLGİSİ 2022

Kıbrıs'ta 2 Nisan'da sahur 05:06'da ilk iftar ise 19:15'da olacak. Önümüzdeki günlerin imsakiye bilgilerini ise aşağıda linkten yaşadığınız kenti seçip öğrenebilirsiniz.

Haberin Devamı

İL İL 2022 RAMAZAN İMSAKİYESİNİ GÖRMEK İÇİN TIKLAYIN

KIBRIS RAMAZAN İMSAKİYESİ 2022

Gün Tarih İmsak (Sahur) Sabah Öğle İkindi Akşam (İftar) Yatsı (Teravih) 1 02.04.2022 05:06 06:25 12:55 16:28 19:15 20:29* 2 03.04.2022 05:04 06:24 12:55 16:28 19:15 20:30 3 04.04.2022 05:03 06:22 12:54 16:28 19:16 20:31 4 05.04.2022 05:01 06:21 12:54 16:28 19:17 20:32 5 06.04.2022 04:59 06:20 12:54 16:28 19:18 20:33



Kur'an-ı Kerim'de "Bin aydan daha hayırlı" olduğu bildirilen Kadir Gecesi 27 Nisan'da idrak edilecek.

KADİR GECESİ NE ZAMAN?

Kur'an-ı Kerim'de "Bin aydan daha hayırlı" olduğu bildirilen Kadir Gecesi 27 Nisan'da idrak edilecek.

RAMAZAN BAYRAMI HANGİ GÜN?

Ramazan ayının ardından, Ramazan bayramı ise 2 Mayıs Pazartesi günü başlayacak.

Oruca ne zaman ve nasıl niyet edilir?

Niyet etmek orucun şartlarındandır. Niyetsiz oruç sahih değildir. Kalben niyet etmek yeterli ise de niyeti dil ile ifade etmek menduptur. Oruç için sahura kalkılması da niyet sayılır.

Ramazan orucu, belli günlerde tutulmak üzere adanan oruçlar ile nafile oruçlar için niyet etme vakti, güneşin batması ile ertesi gün tepe noktasına gelmesi öncesine kadarki süredir Ancak imsaktan sonra yapılacak niyetin geçerli olması için bu vakitten itibaren bir şey yenilip içilmemiş, oruca aykırı bir iş yapılmamış olması gerekir. Aksi takdirde gündüz niyet caiz olmaz (Kâsânî, Bedâî’, II, 85). Bu oruçlar için, “yarınki orucu tutmaya” şeklinde mutlak niyet yeterlidir. Bununla birlikte geceden niyet edilmesi ve “yarınki Ramazan orucuna” şeklinde orucun belirlenmesi daha faziletlidir. Ramazanın her günü için ayrı niyet edilmesi gerekir (Mevsılî, el-İhtiyâr, I, 397, 400).

Haberin Devamı

Kaza, keffaret ve bir zamana bağlı olmaksızın adanan oruçlar için gün batımından itibaren en geç imsak vaktine kadar niyet edilmiş olmalıdır. Bu tür oruçlara niyet edilirken, “falanca kaza, keffaret veya adak orucuna” şeklinde belirtilmesi gerekir.

Şafiî mezhebine göre ise nafile dışındaki tüm oruçlara geceden niyet edilmelidir. İmsak vaktine kadar niyet edilmemişse o günün orucu geçerli olmaz. Nafile oruçlara ise güneş tepe noktasına gelmeden öncesine kadar niyet edilebilir (Şirâzî, el-Mühezzeb, I, 331-332).