KHAS SIRALAMA BURSU İLE BAŞARILI ÖĞRENCİLER HEDEFLERİNE DAHA YAKIN

Kadir Has Üniversitesi, üniversite adaylarına sunduğu çeşitli burs olanakları ile özellikle başarılı gençleri üniversiteli yapmak için desteğe devam ediyor. Bu kapsamda bu yıl başlatılan “KHAS Sıralama Bursu” ile başarı sıralamalarında üstlerde yer alan öğrencilere %25 ek burs olanağı sunuyor.



KHAS Sıralama Bursu ile ÖSYM tarafından yapılan üniversite giriş sınavlarında Kadir Has Üniversitesi’nin belli kontenjanlarına yerleşen ve ilgili puan türünde ilan edilen başarı sıralamasında yer alan öğrencilere ilave bir burs sağlanıyor. İlgili puan türlerinde belirtilen başarı sıralamalarına giren, ücretli ya da % 50 Burslu programlara yerleşen adaylara KHAS Sıralama Bursu kapsamında ücretli programlar için %25, %50 Burslu programlara yerleşenler için ise ilave %25 burs imkanı sağlanıyor. Böylece adaylar, burs miktarını %75’e kadar çıkartabiliyorlar.







Kadir Has Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Sondan Durukanoğlu Feyiz, “KHAS Sıralama Bursu’nu tasarlarken başarılı öğrencilere hayallerini gerçekleştirebilecekleri bir üniversiteye yerleşme fırsatını sunmak istedik. Öğrencilerin yıllar süren çalışmaları ve emekleri sonrasında ulaştıkları başarıya, biz de bir katkıda bulunarak eğitim öğretim hayatları boyunca ailelerinin de üzerine düşen yükü bir miktar hafifletmeyi amaçladık. Başarılı her öğrenci, yükseköğretime ulaşma konusunda teşvik edilmeli. Bu konuda pek çok burs programımız buluyor. KHAS Sıralama Bursu ile pek çok üniversite adayının hayatını değiştireceğimizi düşünüyorum” diyerek, adaylara tercih yapmadan önce tüm burs imkanlarını incelemeyi önerdi.



KHAS Sıralama Bursu için lisans programları bazında ilgili başarı sıralamalarının listesine ulaşmak için: https://aday.khas.edu.tr/burslar





