Kendinizi düşünmekten, iyi hissetmekten alıkoymayın

Hem farklı etnik kökenler hem de farklı bireyler arasında meme şekli ve büyüklüğünde çok değişkenlikler olsa da trend olarak sosyal medyada mükemmel ve normal olarak algılanan figürlere sahip modellere ve influencerlara sürekli odaklanmak, birçok kadının görünüşü hakkında çok negatif hissetmesine neden oldu.

Meme Estetiği, en yaygın kozmetik işlemlerden biridir. Bu çok istenen prosedür, bir kadının göğüslerini büyütmek, dikleştirmek, küçültmek ve boyutları farklı olsa bile vücutla daha orantılı hale gelmesine yardımcı olmak için tasarlanmıştır. Meme büyütme ile kilo kaybı, hamilelik, emzirme veya yaş nedeniyle dolgunluğunu kaybetmiş memelerin yeniden şekillendirilmesine yardımcı olunabilir. Kadınsı kıvrımlarınızı yeniden tanımlamaya yardımcı olmak için meme implantlarını seçebilirsiniz.

İmplantlar için farklı materyaller vardır, bu nedenle kişiler kendileri için uygun olanı seçebilirler.





Koheziv Jel Göğüs İmplantları

Koheziv jel implantlar, kalın bir koheziv silikon jel malzeme ile doldurulmuş silikon bir kabuğa sahip göğüs implantlarıdır. Materyal, yapışkan ve inert bir sıvı olan silikon bir jeldir. Vücuttaki herhangi bir kimyasal ile reaksiyona girmez ve zehirli değildir. Bu özel implantlar, yumuşak olma ve doğal olma eğilimindedir.

İmplantların meme büyütmenin doğal ve orantılı bir şekilde yapılmasına izin veren çok çeşitli şekil ve boyutları da mevcuttur.

Salin Göğüs İmplantları

Salin dolgulu göğüs implantları, steril bir salin solüsyonu ile tercih edilen boyutta yapılandırılmış bir silikon kabuğa sahiptir. Salin steril ve tuzlu sudur. Genellikle güvenli bir implanttır.

Salin, implantasyondan sonra proteze eklenmektedir. İmplantları yerleştirdikten sonra salinle doldurarak, genellikle areola çevresinden, göğsün altından veya koltuk altından genellikle çok küçük kesilerle yerleştirilirler.

Olumsuz tarafı, meme dokusundan belirgin şekilde farklı olan su dokusudur. Salin protezleri bir torba su gibi hissedebilir ve dokularda dalgacıklar görünebilir. İmplant kabuğundaki bir yırtılma da bir sızıntıya neden olabilir ve deflasyon hızla gerçekleşir. Salinin biyolojik uyumluluğu nedeniyle sızıntılar genellikle tehlikeli olmamakla birlikte, meme implantı replasman ameliyatı gerekebilir.



İdeal meme büyütme adayı nasıldır?

Meme büyütme operasyonu için en iyi aday, meme büyüklüğünden memnun olmayan ve görünümünü iyileştirmek isteyen her kadındır. Doğumdan veya kilo verdikten sonra göğüsleri hafiften orta dereceye kadar şişme sonrası boşalmış olan kadınlar genellikle göğüslerini hamilelik öncesi görünümlerine geri getirmeyi isteyebilirler. Potansiyel adaylar ayrıca fiziksel olarak zinde olmalı, iyileşmeyi tehlikeye atan bir durumla teşhis edilmemeli ve akıllarında gerçekçi beklentilere sahip olmalıdır.

Benim için hangi boyut ve şekil meme implantı uygun?

Hangi boyutta ve şekilde implantların sizin için doğru olduğunu düşünürken, aşağıdakileri dikkate almak önemlidir:

Mevcut meme boyutu (ve meme dokusu miktarı)

İmplantın yerleştirilmesi

Kesi yeri (areola, göğüs altı, koltuk altı)

Vücut Tipi

Bu faktörler değerlendirildikten sonra, implant şekli için seçenekleriniz şunları içerir:

Yuvarlak: Yuvarlak implantlar en yaygın seçimlerden biridir ve kadınlara genellikle daha dolgun kaldırma ve meme arası bölünme sağlar. Taban genişliğine bağlı olarak, göğüsleri bir miktar yukarı kaldırmaya da yardımcı olabilirler. Küresel ve simetrik şekildedirler.

“Damla” Gözyaşı: Gözyaşı şeklindeki implantlar adlarına göre şekillenir ve alttan üste göre daha doludur. Gözyaşı implantları, doğal göğüslerin şeklini yakından taklit eder, ancak dönme riski bulunmaktadır.

Meme estetiği ve Meme büyütme nasıl uygulanır?

Ameliyattan önce genel anestezi uygulanır.

İstenilen bölgeden bir kesi yerleştirme gerçekleştirilebilirken, tipik olarak kas altı kesi yerleştirilmesi veya dual planın uygulanması da mümkündür. Bu, memede optimum implant cebi oluşturulmasına izin verir. İşlemi yaparken Keller Hunisini kullanıyor. Bu steril cihaz, implantın doğrudan dokunulmadan yerleştirilmesine izin verir.

İmplant yerleştirilmesi genellikle kısmen pektoral kasların altındadır (çift düzlem yani dual plan). Doğru hastada implantlar tamamen pektoral kasın üzerinde olabilir. Bu pozisyon subglandüler olarak bilinir. Subglandüler meme implantı yerleştirme, biraz sarkması olan ve daha kapsamlı bir prosedür olan meme dikleştirme (mastopeksi) yerine tek başına implantlarla ince bir dikleştirme sağlamayı seçen kadınlarda daha yaygındır.

Ameliyattan sonra bir miktar gerginlik hissedebilirsiniz, ağrı kesici ilaçlar, antienflamatuarlar ve antibiyotikler de reçete edilir.

Genellikle 48-72 saat sonra sargılar çıkarılır ve sporcu sütyeni giymeye başlayabilirsiniz. İmplantları hareket ettirmek için göğüslerinize masaj yapmanız istenebilir, bu da iyileşme sürecine yardımcı olur. Gerekirse implantları aşağı doğru itmek için bir bant takmanız da gerekebilir. Bu, daha küçük, daha sıkı göğüsleri olan hastalarda daha yaygındır.

Genellikle 2-4 gün içinde işe dönebilirsiniz. Vücudunuzun ameliyattan sonra iyileşmesini sağlamak için 3 hafta boyunca ağır kaldırmaktan ve üst vücut egzersizinden kaçının. Bunu yapmak aynı zamanda dikişlerin yırtılması ve kapsül kontraktür riskini de azaltır.

Ameliyatınızdan sonraki aylarda izleriniz yavaş yavaş kaybolacaktır. Yaklaşık üç ay boyunca yara izlerine 7 gün 24 saat silikon jel uygulamanız tavsiye edilir. Bu, izlerin daha az görünür olması için solmasına yardımcı olur.

Meme estetiğinden Önce Kendinize Sormanız Gereken 6 Soru

Pek çok kadın için, küçük veya düz olmayan bir göğüs, düşük öz saygının kaynağı olabilir. Göğüs büyütme prosedürü, göğsü büyütmeyi, yeni, daha sıkı konturlar oluşturmayı ve göğüslerin simetrisini oluşturmayı içerir. Ancak, bu ameliyatı düşünmeden önce, en iyi karar olduğundan emin olmak için kendinize aşağıdaki altı soruyu sorun.

Neden göğüs büyütme yaptırmak istiyorum?

Göğüsleriniz asimetrik, küçük veya şekilsizse, meme büyütme bu sorunların çözümünde yardımcı olabilir. Ama bunu başka biri için değil, KENDİNİZ için yapmalısınız. Eğer bir partneriniz veya hayatınızdaki başka biri sizi büyütme ameliyatı ile göğüslerinizi büyütmeye teşvik ediyorsa, bunu yapmayın. Estetik ameliyat olmanın tek nedeni, istemenizdir, başkası değil.

Bu ameliyatla hedeflerim neler?

Göğüslerinizin olmasını istediğiniz boyut ve şeklin türünü görmek için çevrimiçi veya dergilerdeki resimlere bakın. Vücudunuzun destekleyebileceği bir boyutu ve şekli seçin.

Sağlığım nasıl?

Her türlü ameliyat olmak için sağlıklı olmanız gerekir. Bu, astımınız veya şeker hastalığınız varsa göğüs ameliyatı yaptıramayacağınız anlamına gelmez, ancak bunu önce doktorunuzla görüşmeniz gerekecek.

Meme büyütme için yeterince araştırma yaptım mı?

Doktorunuzun size ilettiğiriskleri ve yan etkileri değerlendirin, böylece uygulamanın sizin için uygun olup olmadığı konusunda genel bir fikir edinebilirsiniz.

Meme büyütme İyileşme süresi ve takibi için zamanım olacak mı?

İşlemin ardından sabırlı olmanız ve boş zamanınız olması gerekir. İşten birkaç gün izin alamazsanız bile, iyileşmesi için vücudunuza zaman tanımalısınız ve güzelce iyileşmenizi ve göğsünüzün yeni hatlarına iyi yanıt verdiğinden emin olmak için takip ziyaretlerini aksatmamalısınız.

Meme Büyütme Beklentilerim gerçekçi mi?

Ameliyatınızın ertesi günü muhteşem yeni göğüslerle uyanmayacaksınız. Belirtildiği gibi, prosedürünüzün sonuçlarını fark etmeden önce beklemeniz gereken bir iyileşme süresi vardır. Gerçekçi beklentileriniz varsa, bu sizi rahatsız etmeyecektir.

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