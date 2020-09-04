Yeni Hayat 1. bölüm tam ve kesintisiz izle: Yeni Hayat 2. yeni bölüm fragmanı yayında!

Kanal D ekranlarında ilk bölümü ile izleyici karşısına çıkan Yeni Hayat'ın 2. bölüm fragmanı son bölümün ardından yayınlandı. Dikkat çeken oyuncu kadrosu ve sürükleyici hikayesiyle izleyiciler tarafından beğenilen Yeni Hayat 1. bölümde, Adem'in iş teklifini kabul etmesiyle, o ve ailesi, yabancısı oldukları, bambaşka bir dünyanın içine adım atması ekranlara geldi. Yeni bölüm fragmanında ise gizli kalan sırlarla ilgili ipuçları verildi.

YENİ HAYAT SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Özel Kuvvetler’den ayrılmış Yüzbaşı Adem, karısı Nevin ve küçük kızları Ece’yle beraber mutlu bir hayat sürmektedir. Tek problem Adem’in uzun süredir işsiz olmasıdır. Yakın arkadaşı Bekir’in bulduğu iş ile aileye yeni bir hayatın kapıları aralanır. Adem'in tek yapması gereken, zengin ve saygın bir iş adamı olan Timur'un genç karısı Yasemin'i korumaktır. Adem için katıldığı onca tehlikeli operasyondan sonra bu iş neredeyse çocuk oyuncağı gibidir.

Nevin ise, nihayet rahata erecekleri için mutludur. Adem'in iş teklifini kabul etmesiyle, o ve ailesi, yabancısı oldukları, bambaşka bir dünyanın içine adım atarlar. Ancak, Timur’un karanlık dünyası ve Yasemin’in sakladığı sırlarla dolu bu dünyada hiçbir şey göründüğü gibi değildir. Adem bir yanda ailesi, diğer yanda korumakla yükümlü olduğu bu farklı kadın arasında hayatının en büyük sınavıyla karşı karşıya kalacaktır.

YENİ HAYAT 2. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI

Yeni Hayat 2. Bölüm Fragmanı yayında! Adem ve Yasemin arasındaki gerilim artıyor!

Adem, Yasemin'den şüphe etmektedir. Bu durum ikili arasındaki gerilim gittikçe artırır. Saklı kalmış gerçeklerin ortaya çıkması uzun zaman almayacaktır.

Yeni Hayat yeni bölümüyle 10 Eylül Perşembe 20.00'da Kanal D'de!