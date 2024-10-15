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Victoria's Secret Fashion Show'da Adriana Lima var mı, podyumda yürüyecek mi?

Güncelleme Tarihi:

#Victoria's Secret Fashion Show#Adriana Lima#Victoria's Secret 2024
Victorias Secret Fashion Showda Adriana Lima var mı, podyumda yürüyecek mi
Oluşturulma Tarihi: Ekim 15, 2024 17:25

Moda dünyasının büyük bir dikkatle takip ettiği Victoria’s Secret Fashion 2024 yılında 6 yıl aranın ardından düzenlenecek. Adriana Lima hayranları da ünlü modelin sahnede yer alıp almayacağını merak ediyor. Peki, Victoria's Secret Fashion Show'da Adriana Lima var mı?

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2024 Victoria's Secret Fashion Show, büyük bir heyecanla beklenirken, ünlü model Adriana Lima’nın bu yıl podyuma çıkmayacağı araştırılıyor. 2024 Victoria's Secret Fashion Show, 15 Ekim'de New York'ta düzenlenerek uzun bir aradan sonra geri dönüyor.

VİCTORİA'S SECRET FASHİON SHOW'DA ADRİANA LİMA VAR MI?

En son 2018 yılında gerçekleştirilen Victoria's Secret Fashion Show bu gece saat 02.00’da geri dönüyor. Ünlü model Adriana Lima, yıllarca podyumunda yürüdüğü firmanın defilesine son kez çıktığında gözyaşlarını tutamamıştı. Söz konusu ünlü firmadan artık emekli olmuştu.

Altı yıl aradan sonra yeniden Victoria Secret'ın defilesinde yer almak için hazırlanıyor. 43 yaşındaki üç çocuk annesi Lima'dan bir de bu defileyi duyuran bir video geldi. Video paylaşıldığı an sosyal medyada gündem oldu. Lima'nın dönüşü hem ünlü model hem de Victoria's Secret'ın sosyal medya paylaşımıyla duyuruldu.

 

 

 

 

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#Victoria's Secret Fashion Show#Adriana Lima#Victoria's Secret 2024

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