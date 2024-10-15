Victoria's Secret Fashion Show'da Adriana Lima var mı, podyumda yürüyecek mi?

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2024 Victoria's Secret Fashion Show, büyük bir heyecanla beklenirken, ünlü model Adriana Lima’nın bu yıl podyuma çıkmayacağı araştırılıyor. 2024 Victoria's Secret Fashion Show, 15 Ekim'de New York'ta düzenlenerek uzun bir aradan sonra geri dönüyor.

VİCTORİA'S SECRET FASHİON SHOW'DA ADRİANA LİMA VAR MI?

En son 2018 yılında gerçekleştirilen Victoria's Secret Fashion Show bu gece saat 02.00’da geri dönüyor. Ünlü model Adriana Lima, yıllarca podyumunda yürüdüğü firmanın defilesine son kez çıktığında gözyaşlarını tutamamıştı. Söz konusu ünlü firmadan artık emekli olmuştu.

Altı yıl aradan sonra yeniden Victoria Secret'ın defilesinde yer almak için hazırlanıyor. 43 yaşındaki üç çocuk annesi Lima'dan bir de bu defileyi duyuran bir video geldi. Video paylaşıldığı an sosyal medyada gündem oldu. Lima'nın dönüşü hem ünlü model hem de Victoria's Secret'ın sosyal medya paylaşımıyla duyuruldu.