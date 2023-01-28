'Veda Mektubu' ses getirdi

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BAŞROLLERİNİ Nurgül Yeşilçay, Selim Bayraktar, Rabia Soytürk, Emre Kıvılcım ve Bennu Yıldırımlar’ın paylaştığı “Veda Mektubu”nun ilk tanıtımı izleyiciyle buluştu. Yakında Kanal D’de ekran yolculuğuna başlayacak dizinin tanıtımı yayınlanır yayınlanmaz ses getirdi.

GERÇEK BİR AŞK HİKÂYESİ

Gerçek bir aşk hikâyesinden uyarlanan “Veda Mektubu”nun büyük merak uyandıran konusu şöyle: Bir mektup yıllar önce Alanur ve Ziya’nın ayrılmasına neden olur. Âşıkları birbirinden koparan zaman bu kez, çocukları üzerinden onları karşı karşıya getirir.

İzleyiciye “Geçmişi geri almak mümkün mü”, “Geçmişin kırgınlıkları silinir mi” gibi pek çok soruyu sorgulatacak “Veda Mektubu”nun ilk tanıtımı atmosferi, iddialı kostümleri ve anlatım diliyle büyük beğeni topladı.

YILDIZ KADRO

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Yönetmen koltuğunda Deniz Çelebi Dikilitaş’ın oturduğu, hikâyesini Gamestory, senaryosunu ise Deniz Akçay’ın kaleme aldığı “Veda Mektubu”nun oyuncu kadrosunda; Hakan Karsak, Ümmü Putgül, Hande Elaman, Hazar Motan, Ahmet Kaynak, Elif Çakman, Kerem Alp Kabul, Asya Kasap, Elif Uslusoy, Deniz Altan ve Elena Viunova gibi başarılı isimler de yer alıyor.