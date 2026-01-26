×
Günlük Egazete© Copyright 2026 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
TV REHBERİ EKRANDA SAĞLIK
HABERLERKelebek Haberleri

Uzak Şehir’den ince ‘bayrak’ mesajı

Güncelleme Tarihi:

#Uzak Şehir#KANAL D#BAYRAK
Oluşturulma Tarihi: Ocak 26, 2026 22:20

Geçtiğimiz hafta sınırın Suriye tarafında yapılan bayrak provokasyonu çok tartışılmıştı. Tartışmanın hemen ardından çekimleri Mardin’de devam eden Uzak Şehir dizisindeki bayrak sahnesi büyük dikkat çekti.

Haberin Devamı

Dizinin çocuk oyuncusu Kuzey Gezer’in canlandırdığı Cihan Deniz son bölümde dolapta bir bayrak buluyor. Bayrak, büyük bir özenle ütülendikten sonra Albora Konağı’na asılıyor. Bayrağı asıldıktan sonra Cihan Deniz’in al bayrağa selam durması gönülleri fethetti.

Uzak Şehir’den ince ‘bayrak’ mesajı



DUYGULARA HİTAP ETTİ

Kanal D’nin reyting rekortmeni dizisi Uzak Şehir, anlamlı bir sahneyle izleyicilerin duygularına hitap etti. Dizinin son bölümünde Kuzey Gezer’in hayat verdiği küçük Cihan Deniz, konakta bir dolapta bulduğu Türk bayrağını büyük bir heyecanla Yaren Güldiken’in canlandırdığı Pakize’ye gösterdi.

Uzak Şehir’den ince ‘bayrak’ mesajı


Haberin Devamı

ASKER YÜRÜYÜŞÜYLE TAŞIDI

Bayrağı büyük bir özenle alan Pakize, “Türk Bayrağının dolapta ne işi var? Biz buna ütü basalım sonra da evin en güzel yerine asalım” dedi. Al bayrağı ütüleyen Pakize, bayrağı Cihan’a verdi. Cihan da asker yürüyüşüyle taşıdığı bayrağı Pakize ile birlikte konağa astı. Pakize’nin “Ver bakalım şimdi selamını” sözleri üzerine Cihan, Türk bayrağına selam durdu.

Uzak Şehir’den ince ‘bayrak’ mesajı


BAYRAK SAHNESİ GÖNÜLLERİ FETHETTİ

Cihan’ın bu selamı, hislere tercüman olurken bu anlar, sanal medyada büyük ilgi gördü. Dizi takipçileri paylaşımlarında sahneyi duygusal, anlamlı ve önemli bir duyarlılık olarak değerlendirdi. Birçok izleyici, dizinin bayrak sahnesiyle güçlü şekilde birlik ve beraberlik mesajı verdiğini, tüm Türkiye’nin hislerine tercüman olduğu görüşünü paylaştı.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Uzak Şehir#KANAL D#BAYRAK

BAKMADAN GEÇME!