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Ünlü oyuncu Serhat Kılıç evinde ölü bulundu

Güncelleme Tarihi:

#Serhat Kılıç#Kağıthane#Polis
Oluşturulma Tarihi: Eylül 05, 2026 18:43

KAĞITHANE’de oyuncu Serhat Kılıç (51), kendisinden haber alamayan kız arkadaşı tarafından evinde ölü bulundu. Kız arkadaşının lenf kanseri olduğunu belirttiği Kılıç’ın ölümüyle ilgili soruşturma başlatıldı.

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Olay, saat 17.00 sıralarında Nurtepe Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, oyuncu Serhat Kılıç’tan perşembe gününden bu yana haber alamayan kız arkadaşı Özlem E. (50), Kılıç’ın yaşadığı eve geldi. Kapıyı çalan Özlem E., yanıt alamayınca hayatından endişe ettiği Kılıç’ın evine, kendisinde bulunan anahtarla kapıyı açarak girdi.

SALONDAKİ KOLTUKTA HAREKETSİZ BULDU

Özlem E., Kılıç’ı salondaki tekli koltukta oturur halde hareketsiz buldu. Kılıç’ın nefes almadığını ve vücudunun soğuk olduğunu fark eden Özlem E., 112 Acil Çağrı Merkezi’ni arayarak yardım istedi. İhbar üzerine adrese Kağıthane Asayiş Büro Amirliği ekipleri ile sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Kılıç’ın hayatını kaybettiği belirlendi.

LENF KANSERİ OLDUĞUNU BELİRTTİ

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Polisin bilgisine başvurduğu Özlem E., erkek arkadaşı Kılıç’ın lenf kanseri olduğunu, perşembe gününden bu yana kendisinden haber alamadığını söyledi. Polis ekipleri, olayla ilgili birimlere bilgi vererek Kılıç’ın ölümüyle ilgili soruşturma başlattı.

TEŞKİLAT'A BAŞLAMADAN VEDA ETMİŞTİ

Teşkilat'ın 7. sezonu için yapım şirketiyle el sıkışan Serhat Kılıç; 3 Eylül'deki çekimlere sağlık sorunlarını gerekçe göstererek katılmamış, boyun fıtığı teşhisini konulan oyuncu projeye başlamadan veda etmişti..

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#Serhat Kılıç#Kağıthane#Polis

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