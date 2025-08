Ünlü fenomen Chaby Han'a şok suçlama: Gözümün önünde ihanete uğradım

Haberin Devamı

2022 yılında mutlu bir evlilik yaşayan ve Türkiye’de takipçi kitlesi olan fenomen Chaby Han ve Türk eşi Gülce Elibol, bu kez boşanma olayı ile sosyal medyada gündem oldu. Elibol, yaptığı bir paylaşımda aldatıldığını söyleyerek çarpıcı itiraflarda bulundu. Elibol, "Gözümün önünde evliliğimiz ihanete uğradı' diyerek aldatıldığını açık açık ifade etti.

EVLİLİKLERİ İHANETLE SONLANDI

'Elin Oğlu' programına katıldıktan sonra dikkatleri üzerine çeken Chaby Han, Türkçe konuşmasıyla da büyük ilgi görmüştü. Ardında Türkçe içerikler üretmeye başlayan Güney Koreli fenomen, 2022 yılında Gülce Elibol ile hayatını birleştirdi. Chaby, bu kez takipçilerini hayal kırıklığına uğratacak bir olayla gündeme geldi. Uzun süredir sosyal medyada paylaşım yapmayan çift, boşandıkları yönünde çıkan iddiaları doğrulayan bir paylaşım yaptı.

İŞTE GÜLCE ELİBOL'UN PAYLAŞIMI

Paylaşımda şu ifadeler yer aldı: "Her boku tweet atan adam, boşanma sürecimizi dile bile getiremedi. Üstüne, utanmadan yaşananlarla yine yalanlarıyla alay etti. Çöküş evresine girmiş kişilik bozukluğunu, evliliğimizi gözümün önünde ihanetle sonlandırıp, tüm sorumluluklardan kaçmayı tercih etti. Aldattığını yakıştıramayan her kimse, haddi olmadan beni başka şeylerle ithaf etti. Kendimden vazgeçmeyi dahi göze aldığımda, vazgeçebileceğim aslında çok şey olduğunu öğretti. Benim mutsuzluğum üzerine ilişki inşa çabanız beni kendinize hayran etti (!). Siz yüklerinizden kurtulurken, bana daha ağır bir yük bıraktığınız fark ettim. En hafif hasarla çıkmak için verdiğim çaba beni mahvetti. Düşen maskesini yenilemek tek hedefi.

Benden mahrum bıraktığınız her mutluluğu, son kez sizin için dilerim. Duruma saygısı olmayan kimseden sürece saygı beklemek de benim aptallığım. Hak etmediğini yaşayan her insanın, hak ettiğiyle son bulmasını dilerim. Ne bu konunun mevzu bahis, ne de daha fazla konuşulmasını isterim. Sevgi güzel şey, dilerim her zaman doğru yerde kalır."